"MasterChef Celebrity": Molesta, Talina Fernández pide que no le tengan compasión

En el octavo programa de “MasterChef Celebrity 2022” Talina Fernández explotó y externó su enojo, pues tiene la impresión que todas y todos sus compañeros del reality la menosprecian y le tienen compasión, sin embargo, ella dejó en claro que sigue siento fuerte y todavía tiene la capacidad para enfrentar cualquier tipo de reto.

El enojo de "La dama del buen decir" ocurrió durante los primeros minutos del show, antes de que los participantes empezaran con el primer reto de la noche.

Las instrucciones de la y los jueces fue la de preparar un platillo japonés, luego de que todos tomaron una clase magistral con el chef Yasuo Asai, quien les enseñó el paso a paso a realizar las técnicas para preparar "Tendon", que se compone de arroz, verduras y tempura, un tipo de fritura japonesa.

Lee también: Esto hacía Claudia Martín mientras Maite Perroni y Andrés Tovar se casaban

Parte del reto consistió en que las y los participantes tenían que igualar la preparación del chef individualmente, pero para lograr este objetivo tuvieron que trabajar como una comunidad para obtener los ingredientes, ya que en una banda iban apareciendo diferentes ingredientes y condimentos que debían utilizar, por lo que tendrían que negociar para saber quién los utilizaría.

Así que cuando aparecieron las verduras y los otros ingredientes, los cocineros tendrían que correr para evitar que se cayeran al piso, porque por cada alimento que no pudieran rescatar sufrirían una sanción; les quitarían cinco minutos en la cocinada.

Fue en este momento en que Ricardo Peralta dijo lo siguiente: “Como esto es una comunidad podemos varios ir a nombre de Talina”, con el propósito que Fernández no corriera hacia los ingredientes. Pero la conductora no tomó a bien estas palabras y, en cambio, mostró su enojó en plena grabación, por lo que pidió que la trataran igual que a los demás.

“Todos mis compañeros me tienen una gran consideración y una gran compasión porque consideran que de plano ya no sirvo. Yo puedo y si no puedo ¡que me corran!

“Yo todavía tengo la energía, la vocación, el corazón y los arrestos para hacer las cosas”, expresó la exconductora del matutino “Sale el Sol”, al término de su discurso sus colegas y críticos le aplaudieron.

Lee también: Maite Perroni celebra boda y no de telenovela

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

melc