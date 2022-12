“MasterChef Celebrity”: Karla Sofía Gascón, la última eliminada del reality

Mucha frustración y enojo fue lo que experimentó Karla Sofía Gascón en la semifinal de “MasterChef Celebrity”, pues se convirtió en la última eliminada de la temporada, por lo que ya no pudo pasar a la final que se realizará el próximo domingo.

En el programa número 17, la actriz de la película “Nosotros los nobles” no ocultó su molestia y el estrés que le produjo ser testigo como cada una de sus compañeras y compañeros subían la balcón y ella se mantenía en la cuerda floja, debido a que estimó que era ella quien debía asegurar su lugar en la semifinal, por lo que la chef Betty, a la mitad del programa, pidió hacer una pausa para preguntarle cómo se sentía, al notar su frustración.

“Karla no eres tú hoy y me mortifica, yo quiero que llegues a este reto serena, tranquila y te siento súper estresada, estás con el ojo cristalino y queremos que los tres lleguen en buena lid a este reto”, señaló la chef Betty.

Luego de este cuestionamiento, Gascón respondió que estaba muy tranquila aunque en el confesionario explicó que no le gusta la Navidad porque su hermano había fallecido durante esas vísperas.

En este capítulo la temática, a propósito de las fiestas decembrinas, fue la cena navideña, por lo que las y los competidores tuvieron que preparar platillos alusivos a estas fechas, que fueron degustados por un grupo especial de invitados. Se trató de algunas y algunos de los exconcursantes de la cocina más famosa de México; Marcello Lara, Carmen Campuzano, Nadia López, Alejandra Toussaint y Margarita “la Diosa de la cumbia”, quienes aparecieron denro de una caja de regalo gigante, para posteriormente convertirse en los ayudantes de las y los cocineros.

De la primera cocinada, Lorena Herrera fue la ganadora, por lo que automáticamente se convirtió en finalista. En la segunda ronda, el triunfador fue Arturo López Gavito y después el mejor platillo correspondió al strudel de manzana de Ricardo Peralta.

Así que Alejandra Ávalos y Karla Sofía Gascón se enfrentaron a un duelo a muerte utilizando un pescado dorado, con el que tenían que entregar dos preparaciones, pero antes recibieron la última master class de la temporada, impartida por la misma chef Betty, quienes les enseñó a preparar un ceviche.

Tras momentos de incertidumbre, la expulsada fue Gascón, el chef José Ramón Castillo la despidió diciendo que ella es puro corazón y que verdaderamente le dolía despedirse de ella.

“Karla, me pega durísimo pero al mismo tiempo me da mucho gusto el haberte conocido, esa dualidad tan tremenda de dar mucho cariño disfrazada y después pegas y así se veían en sus platos, poco a poco ibas caminando, me gusta mucho tu forma de ser, cómo ves la vida y esa dureza que tienes para enfrentar las cosas, eres quien mejor me caíste en todo el concurso y me duele tu partida”, comentó el chocolatero.

Por su parte, la chef Betty afirmó que admiraba profundamente la valentía, honestidad, rectitud y entrega de la actriz: "Tu ser transparente que a veces golpea sin que te des cuenta, pero al mismo tiempo nos das amor".

“De mujer a mujer te lo digo Karla, te admiro enormemente y te quiero un mar porque el mar es infinito, profundo y lleno de bendiciones y tú eres esa persona”, agregó Vázquez.

“Lo más importante es que te has permitido emocionarte y llegar hasta aquí, porque tu única traba eres tú, enhorabuena porque eres una tía increíble”, señaló el chef Pablo Albuerne.

Karla felicitó a todos y dijo que se lleva muchos amigos. “Me hubiera gustado competir contra mi esposo, aunque no le hubiera ganado porque es un robocop, que gane el mejor y suerte a todos chicos”.

Con este resultado se cumplió el spoiler que dio en el mes de septiembre Tatiana, quien filtró una fotografía del capítulo final, pues los competidores que aspiran a ganar, efectivamente son: Alejandra Ávalos, Lorena Herrera, Ricardo Peralta y Arturo López Gavito.

