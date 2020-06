Más y más escándalos reales

No cabe duda que estos no son buenos tiempos para las monarquías. Dos de las casas reales más mediáticas, por lo menos de este lado del charco, la inglesa y la española, se han visto envueltas en una cantidad sorprendente —y continua— de dimes y diretes desde hace algún tiempo, y no solamente ellas, otras casas reales también se han visto en serios problemas.

Prácticamente desde que empezaron a salir los trapitos al sol de las infidelidades y extraños movimientos financieros del rey emérito Juan Carlos I de España, y de la tensa relación entre las reinas Sofía y Letizia, y en Inglaterra, desde que se supo que el príncipe Andrés estuvo involucrado en el escándalo de abuso sexual de menores del fallecido en misteriosas circunstancias financiero estadounidense Jeffrey Epstein, y con todo lo relacionado con el Megxit, los escándalos han ido in crescendo, revelándose cada vez más y más problemas.

Aquí, algunas de las más recientes bombas a las que han tenido que enfrentarse estas casas reales.

1) La princesa Diana y Anonymous

De acuerdo con la red de hacktivistas Anonymous, que reapareció en escena con motivo del asesinato del afroamericano George Floyd, o alguien que dijo actuar en su nombre, la princesa Diana no murió en un accidente, sino que fue asesinada. La red aseguró que la madre de los príncipes William y Harry de Inglaterra fue mandada a matar por la propia familia real en 1997, quienes lo hicieron parecer como un accidente, de acuerdo con el diario ABC de España. Según lo publicado por Anonymous, que poco después fue eliminado, la princesa tenía en su posesión pruebas de la relación entre la familia real y la red de tráfico sexual de menores de Jeffrey Epstein. Se supone que el agente británico John Hopkins confesó en su lecho de muerte, haber sido el responsable del asesinato de Diana de Gales.

“La princesa Diana es la única mujer que maté. Era el único objetivo cuya orden provenía directamente de la Familia Real”, según el escrito.

De acuerdo con esta misma revelación, fue el duque de Edimburgo quien ordenó la ejecución. Sin embargo, dado que los miembros del grupo permanecen en el anonimato, mucho se duda de la credibilidad de sus afirmaciones.

2) El rey emérito y sus cuentas en Suiza



Desde que se reveló que el exrey de España, Juan Carlos I, había sido infiel a su esposa y madre de sus tres hijos, la reina Sofía, en numerosas ocasiones y que había tenido una larga relación amorosa con la aristócrata alemana de origen danés, Corinna zu Sayn-Wittgenstein (según la misma Corinna, esta se desarrolló de 1975 hasta 2014), su reputación ha ido a la baja y las revelaciones de conductas reprobables se han multiplicado.

Lo más reciente es la revelación de que existe una investigación sobre algunos movimientos financieros del rey que apuntan a fraude y lavado de dinero por parte de Suiza. El gobierno español ha dicho que la justicia es igual para todos y que no interferirá en la investigación, el rey ya no goza de inmunidad en España desde que abdicó al trono en 2014.

De acuerdo con la BBC, lo que se investiga es el papel que jugó el exrey, de 82 años, en la adjudicación a un consorcio formado en su mayoría por empresas españolas de un millonario contrato para construir la línea de tren de alta velocidad que une a la Meca con Medina, en Arabia Saudita. La justicia española y la suiza sospechan se pagaron comisiones irregulares en esta adjudicación.

En concreto, se investiga un supuesto pago que habría recibido Juan Carlos I en 2008, cuando aún seguía en el trono, de parte de la monarquía saudita, por un monto de unos 100 millones de dólares. Corinna fue la primera en hablar de esto, y después, en marzo de 2018, el diario suizo Tribune de Geneve publicó que Juan Carlos I ocultaba en Suiza una cuenta con el monto de 100 millones pagados por el rey saudita Abdallah, desde Panamá. Estas revelaciones desataron una investigación de las autoridades suizas y otra de las españolas, que investigan si el rey emérito escondió presuntamente una importante fortuna al fisco español. Este delito estaría tipificado en el código penal como fraude fiscal. Los rumores apuntan a que el exrey se ha exiliado en República Dominicana, un paraíso fiscal.

3) Felipe VI renuncia a la herencia de su padre

Como resultado de todo este lío, y con el fin de deslindarse de las acciones de su padre, el actual rey de España, Felipe VI, anunció en marzo que renuncia a la herencia que le pueda corresponder personalmente de los bienes de su padre, quien además ha dejado de recibir los recursos que tiene asignados en el presupuesto de la casa real. El anuncio llegó justo cuando la investigación sobre los supuestos fraudes fiscales de su padre amenazaban con involucrarlo.

En un comunicado, la casa real, dijo, a propósito de la renuncia de la herencia por parte de Felipe, que incluiría a “cualquier activo, inversión o estructura financiera, cuyo origen, características o propósito pueda no estar en concordancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que conforman su actividad institucional”.

La casa real dijo que Felipe no sabía nada sobre haber sido nombrado beneficiario de Zagatka, una fundación registrada en Lichtenstein, paraíso fiscal, fundada por Álvaro de Orléans, primo del exrey. También comunicaron que Felipe había escuchado hace un año que había sido nombrado como beneficiario de otra fundación, Lucum, en Panamá, y que había acudido a un notario para desligarse de ésta y de su dinero. Esta fundación fue creada por el exrey Juan Carlos y se supone que es a la que la monarquía saudita donó 100 millones de dólares investigados por la policía suiza.

4) El libro que terminaría de separar a William y a Harry

De acuerdo con la revista Clase, la casa real de Inglaterra teme que que el nuevo libro Finding Freedom: Harry and Meghan and the making of a modern royal family presente al príncipe William como una persona antipática e insensible, que negó su apoyo a los duques de Sussex cuando anunciaron su separación de la familia real inglesa. El miedo es que el libro presente sólo el punto de vista de Harry y de Meghan, sin tomar en consideración los sentimientos por parte de la familia real.

Aunque el libro de los periodistas Omid Scobie y Carolyn Durand no es una biografía oficial, se dice que Harry y Meghan cooperaron con ellos, ya que tienen más de 100 fuentes, y se dice que retratarán positivamente a la pareja.

De acuerdo con una fuente anónima del diario The Sun, el principal temor es que William quede como el malo de la historia y que se revele el papel que tuvo en las conversaciones entre la reina, el príncipe Carlos y Harry y Meghan, cuando estos anunciaron su decisión de separarse de la familia real, “la preocupación es que lo pinten como el malo insensible en contra del amable Harry”.

Mientras tanto, The Sun aseguró que el Palacio de Kensington no comentará nada sobre el libro, que se lanzará al público el 11 de agosto.

