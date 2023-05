Más allá de ti deja a Rosy Ocampo abordar el thriller

Migrantes, racismo, abuso de poder y uso de armas son algunos de los temas que se tocan en la nueva serie de Rosy Ocampo, Más allá de ti, con la que la productora de televisión salió de su zona de confort para hacer una trama dedicada al streaming.

“Es como la primera producción que me tocó hacer de telenovela porque me enfrenté a una forma distinta de contar la historia, aquí es mucho más corta y me da la posibilidad de tratar temas a fondo, no sólo es el melodrama que nos encanta y nos conecta tanto, sino que tiene thriller y toques sobrenaturales”, describe Ocampo.

Apoyada por un elenco de actores con quienes ya ha trabajado, como Sebastián Rulli, Ariadne Díaz, Dominika Paleta y Patricia Reyes Spíndola, la productora cuenta la historia de Amy (Ariadne Díaz), una mujer latina que vive en Estados Unidos ejerciendo como detective policial. Su objetivo es luchar por la custodia de su hijo frente a su suegra, una estadounidense interpretada por Lisa Owen, quien la discrimina por su nacionalidad.

“Antes tuve la oportunidad de interpretar mamás pero no llegaron a ser tan profundos en la ficción y a partir de que soy mamá comencé a imprimir esta vivencia personal en los personajes”, contó Díaz.

El camino de Amy toma nuevo rumbo cuando convence a un político (Sebastián Rulli) de que se involucre en el caso de su hijo.

La serie de ocho capítulos se estrenó este viernes a través de la plataforma Vix+.