A Maryfer Centeno, grafóloga de "Hoy", le daba ansiedad el Día de Reyes

Maryfer Centeno, grafóloga del programa matutino “Hoy”, recuerda que el Día de los Reyes Magos durante su infancia siempre fue de mucha ilusión y esperanza, aunque también esta fecha también le provocaba un poco de ansiedad.

“Me encantaba este día, para empezar yo era de las que hacía extensas cartas a los Reyes Magos y como era hija única me iba rebien, yo creo que eran más generosos los reyes que el mismo Santa Claus”, relató en entrevista con EL UNIVERSAL.

Se acuerda que durante su niñez su mamá y papá ponían un árbol de Navidad muy grande en la casa y era el único día del año, además de Navidad, en donde no le costaba trabajo levantarse temprano ya que se emocionaba bastante.

“Sin embargo siempre me daba miedo de que no me trajeran porque en ese momento empezaba a pensar que me había portado mal, inseguridades normales, un poco de ansiedad, pero siempre estuve muy apoyada”, afirmó.

A Centeno le gusta celebrar las fiestas que se viven durante los primeros días del año porque convive con su familia: sus padres, suegros, a quienes les gusta cocinar, además que juntos conviven, agradecen y piensan en lo que viene.

“Soy nieta de oaxaqueña, entonces para nosotros el sazón y la cocina es muy importante, nos gusta preparar romeritos, bacalao, pavo, clericot, ensalada de manzana”, añadió.

Para ella el 2022 fue un año extraordinario, generoso, de mucho trabajo, de demasiados aprendizajes, agregó, de estar pensando, generar contenido único y diferente, fueron 12 meses de muchos retos.

“Las personas que se me fueron yo creo que eso fue lo peor del año, se fue mi tía Yola, mi tío Pepe, seguiremos todavía en duelo porque aparte no es fácil, ni lo esperábamos”, declaró dentro del foro de la revista de la mañana en Televisa San Ángel.

Para el 2023 espera lanzar un nuevo libro, previamente sacó uno titulado “Analízate”, que dijo, le fue bien, además sigue en el programa “Hoy”, cuya experiencia la describe como una aventura extraordinaria.

“Andrea (Rodríguez, la productora) ha sabido ser una gran líder, se ha encargado de hacer de ‘Hoy’ una familia que además es muy unida, cada quien aporta, todo el mundo es cálido”.

