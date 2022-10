Basta con ver los primeros segundos del especial de Marvel "Hombre lobo por la noche" para saber que la experiencia será diferente a lo que la franquicia nos tiene acostumbrados (y para bien).

Si ya han visto los avances coincidirán en que nos recuerda a filmes clásicos en blanco y negro de los años 30 y 40 como "El lobo humano" ("Werewolf of London") o "El hombre lobo" ("The wolf man"), aunque para los más "jóvenes" es imposible no pensar en el hombre lobo de "Thriller" de Michael Jackson.

Sin entrar en detalles de la trama (para no arruinar la experiencia con spoilers), la historia presenta a un grupo secreto de cazadores de monstruos que se reúne en el Templo Bloodstone tras la muerte de su líder, es entonces que comienza una competencia por una poderosa reliquia que ganará quien se enfrente a un temible monstruo.

El papel del mexicano Gael García Bernal (quien interpreta a Jack Russell, alter ego del hombre lobo) es, por supuesto, crucial en la historia. La elección de este actor no decepciona ni por su interpretación (vaya mancuerna con Laura Donnelly) ni por las referencias al Día de muertos (¿han puesto atención a su maquillaje?).

En este especial que llega justo en el mes de Halloween, Marvel no se toma nada a la ligera.

Cada elemento dentro de la historia ayuda a completar la experiencia: el grano en la pantalla (donde por momentos se ven manchas negras) le da el aspecto de ser un filme viejo, mientras que la música de Michael Giacchino (ganador del Oscar por "Up") acentúa el suspenso. También hay espacio para un poco de comedia y sangre que por fortuna está en blanco y negro o algunas escenas serías difíciles de ver.

Pero si algo, en lo personal, se agradece, es que Marvel apostara por un menor uso de CGI, pues por un lado ayuda a que sientas que estás viendo un filme clásico y por otro le da a los personajes un aspecto más real.

Al final del día (alerta de spoilers), este especial nos invita a una reflexión sobre la familia y cómo nuestras raíces siguen con nosotros de alguna u otra manera, además, que muchas veces esos monstruos a los que tanto tememos sólo por ser diferentes no son realmente los malos del cuento, sino todo lo contrario.

Así que, después de verla, ¿qué opinan?, ¿quiénes son los verdaderos monstruos?



