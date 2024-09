Hace unos meses, la actriz compartió su inmensa emoción por el próximo paso hacia el altar, revelando su deseo de que este día tan especial se celebre en México, a pesar de que Lewis Howes es originario de Estados Unidos.

Más recientemente, la protagonista de “Amarte duele” sorprendió al anunciar la fecha y el lugar de su compromiso. Durante un encuentro con la prensa, Higareda compartió que planea dar el “sí, acepto” a principios de 2025. “Tenemos tentativas las fechas y es probable que sea el año que viene”, declaró.

Martha Higareda se mostró más feliz que nunca junto a Howes. Foto: Instagram

Si bien se había mencionado que San Miguel de Allende, en Guanajuato, era el lugar ideal para los enamorados, la famosa sugirió que el evento se llevará a cabo en la playa.

Al explicar por qué eligió México como el destino para su boda, simplemente dijo: “Pues porque soy mexicana”, y agregó que a Howes no le desagrada en absoluto la idea. “A él le encanta México. Fíjate que hace 10 años, obviamente no nos conocíamos, pero alguien le dijo ‘haz una visualización de cómo te ves en 10 años’ y dijo que se veía con una mujer latina que sea muy amorosa, divertida. Y me dijo que no se había dado cuenta, pero que estaba pensando en mí. Siempre le ha gustado (el país)”, señaló.

Martha también mencionó que aún no tiene el vestido de boda, pero espera poder tener dos, ya que en el lugar donde se casará hace mucho calor. Además, hizo una invitación abierta a diseñadores mexicanos para que le ayuden a realizar el atuendo de sus sueños. “No tenía pensado quién, pero si algún diseñador mexicano me está viendo...”, dijo sonriendo.

Martha Higareda y Lewis Howes están a un paso del altar. Foto: Instagram

Lewis le pidió matrimonio a la famosa en septiembre de 2023, durante una de sus presentaciones en su natal Ohio. El momento se volvió viral en las redes sociales, ya que el emprendedor de 40 años le entregó el anillo de compromiso a la actriz frente a un público emocionado, que vivió intensamente el instante en que Howes se hincó para sacarle el anillo, seguido de un tierno beso en el escenario.

Su relación comenzó un año antes, después de que el empresario terminara su sonado romance con Yanet García, la conocida “chica del clima”.