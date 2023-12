Mark Tacher lucha por una televisión más inclusiva

El actor Mark Tacher tiene claro que hoy en día el gran reto de las telenovelas, género en el que ha aparecido desde la década de los 90, es el de modernizarse y saber cómo hablarles a las nuevas generaciones, quienes, asegura, no se conforman con cualquier cosa.

“Tienen demasiada información a la palma de sus manos, en un segundo, en una tablet, una computadora. Tienen fácil acceso a cualquier dato que estén buscando, por lo tanto que te pongan un melodrama en un horario en específico es complicado porque ya todo el mundo lo puede ver a la hora que quiera en los streamings; que te amarren en un horario es díficil”, señala Mark en entrevista con EL UNIVERSAL.

Para el histrión, además de tener temas actuales, los melodramas deben incluir en sus libretos temas de inclusión, de las comunidades y minorías, porque es lo que la gente quiere ver.

“Antes en las telenovelas no se podían tocar temas de la comunidad LGBT+, cuando empecé en esto tú no podías hablar de eso en la televisión abierta, ni de asuntos religiosos o relacionados al abuso infantil, ni toda la problemática que estamos viviendo. Hace 30 años no se podía hacer eso porque era demasiado violento para las familias darse cuenta de la realidad.

“Ahora ya no hay forma de escapar de eso y queramos o no, la tecnología nos ayuda a enterarnos de lo que está pasando”.

Actualmente Mark Tacher está al aire con la telenovela El maleficio, en la que interpreta a Álvaro, personaje que originalmente hacía un triángulo amoroso con la pareja protagónica interpretada por Marlene Favela (Beatriz) y Fernando Colunga (Enrique).

“Mi personaje es el precursor de saber cómo Enrique de Martino (Colunga) empieza a obtener todo lo que quiere en la vida; ese gran poder que le da estar protegido por ese gran espíritu hizo que mi personaje cambie de personalidad: de ser cariñoso, detallista, se vuelve celoso y agresivo”, cuenta.

A la par de las grabaciones de la telenovela, que estrenó el mes pasado por Las Estrellas, el actor enfocó sus esfuerzos para traer desde Nueva York a México la exposición “Más allá de Tutankamón”, con su propia compañía mexicana.

“Siempre he estado involucrado en la cultura, lo que quiero es innovar dentro de esta área para que puedas vivir la exposición, que te lleves más allá de sólo información con la más alta tecnología sensorial”, asegura.

Se trata de mil 850 metros cuadrados de una experiencia inmersiva ubicada dentro del Monumento a la Madre, relacionado con el faraón egipcio Tutankamón.