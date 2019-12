Mario Iván mezcla osos con posadas

Para el actor y dramaturgo Mario Iván Martínez, su interacción con el público infantil va más allá del mero divertimento, ya que considera que su trabajo en el escenario puede incentivar en un niño o niña su curiosidad por conocer.

“Como cuentacuentos a mí me ha interesado no solamente presentar propuestas donde el niño la pase bien; ¿por qué no ayudarle a su formación cultural de paso? Ambas cosas no están peleadas”.

Explicó que él pone especial cuidado en sus espectáculos porque al buscar este objetivo podrían volverse tediosos.

“Es simplemente poner en escena opciones que puedan enriquecer su formación cultural sin que pierda la parte lúdica, por ejemplo, presentándole música magnífica”.

Muestra de ello es su show Una Navidad de osos buenos y malosos, que presentará el 22 de diciembre en la sala de conciertos El Cantoral.

“Es un programa que pretende unir las tradiciones navideñas británicas y las mexicanas, pero de una manera divertida”.

El punto de unión de este espectáculo, son dos ositos, Paddington, que es inglés, y Osías, que es mexicano. A través de ellos abordan las tradiciones decembrinas de cada país, por ejemplo, por qué en México se pone un nacimiento o se hacen posadas.

“Me pareció entrañable la temática de los osos, porque es una mascota con la cual todo niño se identifica y que ahora en Navidad, donde prevalecen, cuestiones como los regalos, valores como la caridad, la indulgencia, la amistad, el apego por la paz; pudiéramos tomar a estos animalitos como pretexto para difundir todo aquello que nos interesa, que tiene que ver con una sociedad más justa, tolerante y dispuesta a no desechar sus tradiciones”.

Como parte del repertorio musical, Mario Iván incluyó música de Herbert Chappell, G.F. Handel, Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri y villancicos navideños de México, Francia, Alemania, Inglaterra y España. Del llamado “grillito cantor” están los villancicos Ojitos de cascabel y Los reyes magos.