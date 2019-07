Maribel Guardia no espera la herencia de Joan Sebastian

Maribel Guardia dice que no le preocupa que el asunto de la herencia Joan Sebastian, padre de su hijo, siga sin resolverse del todo tras cinco años. Lo que ella ha hecho, afirma, es enseñarle a Julián que tiene que ganarse su dinero por su cuenta. De hecho, él es parte de algunas de sus presentaciones en las que le permite compartir el escenario y cantar para que tenga experiencia. Y ya si le llega algo por la herencia, pues bienvenido sea.

¡Baratas las playeras de ROMA!

El ciclo de la película ROMA, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, acabó el mes pasado con la obtención de 10 premios Ariel. Pero si va por estos días a Morelos a vacacionar, encontrará playeras alusivas al filme y que cuestan casi 300 pesos. Los vendedores nos dicen por cierto que las ventas son muy buenas ya que los turistas están más que dispuestos a llevarse un pedacito de esta obra cumbre de Cuarón y que se ha convertido en estandarte del cine mexicano en el extranjero.

Nora Salinas se vuelve consejera.

La actriz Nora Salinas comparte algunos consejos para lucir como ella. Además de sentirse y verse feliz en el amor gracias a su actual relación con su novio Scott, Salinas cuenta que hay que cuidarse mucho físicamente. “Tienes que dormir, comer muy sano, tomar agua. Una persona que se desvela, que toma mucho alcohol, que anda en la fiesta, que come mal, obviamente no va a tener una piel luminosa o bien. Yo me cuido mucho y procuro evitar todos esos errores”, cuenta la actriz.