Mariazel se llevó todas las miradas desde una playa privada de Qatar

Mariazel es una de las conductoras de televisión que ha viajado hasta el Mundial de Qatar 2022 y desde allí nos sorprende con sus notas y ocurrencias, e incluso s eha encargado de mostrar a través de sus historias de Instagram paisajes y anécdotas inolvidables.

Mariazel recientemente fue noticia luego de que se conociera que la periodista tuvo algunos problemas con la policía en Qatar por nadar en una de las playas de aquel país usando traje de baño, y no un traje de baño completo. Por suerte la conductora luego utilizó sus redes sociales para explicar lo que había sucedido y todo quedó en el olvido.

Leer más: Mariazel se lleva todas las miradas con la falda pantalón ideal para las mujeres de más de 40 años



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

En las últimas horas Mariazel compartió en sus historias y en su feed de Instagram algunas fotografías donde se la ve disfrutar de Monkey Tale Doha, una de las playas para turísticas y más conocidas de Qatar, el país anfitrión del Mundial Qatar 2022.

Leer más: Tras la derrota, Mariazel habló sobre lo que más la conmovió de Qatar 2022

A través de sus historias de Instagram Mariazel asegura que en aquella playa si se vende alcohol para los turistas, e incluso las mujeres pueden usar pantalones cortos y andar en traje de baño sin ningún problema.

Esta playa fue uno de los últimos lugares que Mariazel visitó, ya que la periodista ya se encuentra viajando hacia nuestro país. Lamentablemente Mariazel no se quedará hasta que finalice el Mundial Qatar 2022.



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

¿Por qué Mariazel no se queda hasta el final del Mundial Qatar 2022?

Mariazel no confirmó por qué no se queda hasta el final del Mundial Qatar 2022, pero se cree que ella habría pedido regresar pues hace unos días confesó a través de sus historias que había comenzado a experimentar “El Síndrome del Jamaicón”, por lo que se sentía más que sensible y había comenzado a extrañar mucho a su familia.