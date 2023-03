Mariazel se llevó todas las miradas con minishort y blusa

No caben dudas de que una de las conductoras más carismáticas y profesionales de nuestro país es sin dudas Mariazel. La periodista incluso viajó a Qatar y desde aquel país nos brindó una cobertura súper completa de la última Copa del Mundo.

La conductora de Tudn recientemente cautivó a todos sus seguidores de Instagram al publicar en sus historias una foto donde luce un look muy colorido.

El look súper colorido de Mariazel estaba compuesto por una blusa de mangas cortas en color amarillo, y un pantalón corto de tiro alto con un estampado en los colores azul, celeste y blanco. Además la conductora de televisión sumó a su outfit unos zapatos de tacón en color blanco.

Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

Sin dudas Mariazel es una gran fanática de los looks coloridos, llenos de estampados. Cuando la conductora estuvo en Qatar sorprendió en más de una oportunidad con outfits llenos de color, los cuales irradiaban energía y felicidad.

En una ocasión Mariazel lució en el desierto de Qatar una blusa en color naranja, casi del mismo estilo de la amarilla que usó recientemente. Además sumó unos shorts en color blanco, y unas zapatillas también en color blanco pero que contenían detalles en rosado, verde y amarillo.



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

¿Mariazel se retira de la conducción?

Desde hace varias semanas que se viene especulando con el futuro laboral de Mariazel. Esto se debe a que la conductora volvió a trabajar como actriz. Actualmente se encuentra grabando algunos capítulos de “Échame una mano Compayito”, serie cómica en la que compartirá créditos con Raúl “Negro” Araiza y con Edson Zúñiga “El Norteño”.



Mariazel sorprende al hablar por primera vez sobre su retiro de la televisión pic.twitter.com/3ukR9YZ0mM — Lo + viral (@VideosVirales69) March 6, 2023

Incluso en sus redes sociales le preguntaron si se retiraría de trabajar como conductora en la televisión, y Mariazel respondió: “¡Ay, qué buena pregunta! Pero yo creo que nunca, yo creo que el día en el que me retire me muero porque amo lo que hago y me mantiene motivada, yo creo que le bajaría al ritmo de trabajo, eso sí, y seguramente no podría hacer lo que en este mismo momento hago, pero soy actriz, siempre habrá algún personaje de algo, de abuelita por ahí, así que sí, me veo trabajando toda la vida, siempre y cuando mi salud me lo permita”.