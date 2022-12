Mariazel se despidió de Qatar de esta manera

Mariazel es una de las conductoras de televisión que ha viajado hasta el Mundial de Qatar 2022 y desde allí nos sorprende con sus notas y ocurrencias.

Mariazel recientemente fue noticia luego de que se conociera que la periodista tuvo algunos problemas con la policía en Qatar por nadar en el mar usando traje de baño. Por suerte la conductora luego usó sus redes sociales para explicar lo que había sucedido y todo quedó en el olvido.

Leer más: Mariazel se lleva todas las miradas con la falda pantalón ideal para las mujeres de más de 40 años

En las últimas horas Mariazel compartió en sus historias de Instagram que se despidió de Qatar y eligió la mejor forma de hacerlo: desde la playa. En la fotografía se la puede ver a la conductora al natural y con un bellísimo paisaje a sus espaldas.

Leer más: Tras la derrota, Mariazel habló sobre lo que más la conmovió de Qatar 2022



Foto: Historia de Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

En sus historias de Instagram Mariazel confirmó que se quedaría en Qatar hasta el pasado 7 de diciembre y que ya retornaría a nuestro país. De Qatar Mariazel se trasladó a Katara, uno pueblo cultural ubicado en Doha que quería conocer antes de regresar a México.

¿Qué hizo Mariazel en Katara?

Durante su breve estancia en dicho pueblo, Mariazel visitó algunos de sus lugares más emblemáticos, e incluso se animó a probar algunos de sus platillos más exóticos. En cuanto a los looks, la conductora se mostró luciendo prendas muy sencillas, en color negro, y hasta se animó a usar un vestido largo negro llamado abaya.



Foto: Mariazel. Fuente: Instagram @mariazelzel

¿Por qué Mariazel no se queda hasta el final del Mundial Qatar 2022?

Mariazel no confirmó por qué no se queda hasta el final del Mundial Qatar 2022, pero se cree que ella habría pedido regresar pues hace unos días confesó a través de sus historias que había comenzado a experimentar “El Síndrome del Jamaicón”, por lo que se sentía más que sensible y había comenzado a extrañar mucho a su familia.