Mariazel reveló detalles de su pareja de una divertida forma

A través de un video en formato reel, la conductora de “Tu tribuna” dejó ver una divertida dinámica de pareja junto a Adrián Rubio, con sus voces distorsionadas por un efecto. El audiovisual ya lleva más de 236 mil reproducciones, cerca de 13 mil “Me gusta” y cientos de comentarios.

“Cosas de pareja”, fue el título con el que compartió el video la actriz nacida en Barcelona, España. Allí se escucha decir a Mariazel con su voz distorsionada: “Bueno, aquí van algunas cosas que no nos gustan del otro”. La modelo entonces le pregunta a su pareja desde hace más de 15 años si quiere empezar, a lo que él le responde que no, que empiece ella.

Trapos al sol

La decisión final la toma la bella conductora que cubrió hace unas semanas el Mundial de Qatar 2022 y le dice a Adrián que comience él. Lo primero que menciona el actor acerca de su pareja es que “no le gusta que no le comparta su comida”. “Sin enojarse”, le pide a Mariazel tras ver su reacción.



Inmediatamente la locutora de 41 años le menciona que su primer ítem del juego de verdades era justamente el hecho de que ella vaya a comprar su comida (pone de ejemplo los helados y las quesadillas) y su pareja le diga que no desea nada de eso cuando ella se va. “Pero cuando llego siempre les das unas mordidotas y me dejas sin nada, eso me molesta”, sentencia su acusación la madre de Laia.



Otro de los reclamos de Adrián fue el hecho de que su pareja no lo registre cuando este le habla y ella está con el celular. La respuesta de Mariazel fue que de ninguna forma puede hacerlo si está ocupada con el teléfono. “Pero casi siempre estás con el celular” fue el reclamo entre risas del actor de 45 años. La dinámica terminó con otra queja de parte de la integrante de “Más Deporte”, haciendo referencia a la velocidad lenta con la cual maneja su novio y finalmente llegaron a la conclusión de que “a pesar de todo, se aman” y sellaron la frase con un beso.