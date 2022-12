Mariana González y Vicente Fernández Jr se comprometen, así ha sido su polémica relación

Vuelven a sonar las campanas de boda para la familia Fernández; a poco más de un mes de que Alex Fernández y su esposa Alexia Hernández unieran su vida frente a Dios, ahora es Vicente Fernández Jr. quien llegará al altar con su novia, Mariana González.

En medio de varias especulaciones sobre su compromiso, la pareja confirmó la noticia en una entrevista que ofrecieron al programa “Despierta América”, además, la influencer reveló que algunos detalles del románico momento, como la locación que el hijo del “Charro de Huentitán” eligió para pedirle que fuera su esposa, nada más y nada menos que en la ciudad del amor, París.

“No me lo esperaba”, dijo Mariana. “Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, (me dijo) ‘te voy a llevar a un lugar’ y no me decía qué rollo”, agregó.



Después de más de dos años de relación, la pareja llegará al altar Foto: Instagram

Como salido de un cuento de hadas, la integrante de “Rica, famosa y latina” contó que Fernández la llevó hasta la Torre Eiffel para entregarle un enorme anillo de compromiso, que ahora luce orgullosa: “De repente, vamos a un lugar y lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotógrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”, agregó.

Sobre la boda, adelantaron que será en Guadalajara y aunque todavía no tienen la fecha, les encantaría que Carlos Rivera sea quien amenice la fiesta.



Así ha sido su polémica relación

El amor entre Vicente y Mariana nació en 2020, cuando el también cantante enfrentaba una complicada separación de su exesposa Karina Ortegón.

De acuerdo con declaraciones de la pareja, fue el charro quien, a través de las redes sociales, se animó a dar el primer paso y contactó a la guapa empresaria para revelarle que era su fan.

Tras varios meses saliendo, decidieron oficializar su relación, algo que de inmediato generó gran controversia, pues Vicente es 19 años mayor que su ahora prometida.

La críticas comenzaron a ser cada vez más fuertes, incluso varios usuarios aseguraron que Rodríguez solo estaba con Fernández Jr por su dinero, algo que más adelante negaron.

