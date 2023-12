Mariana Echeverría no descarta adoptar luego de la pérdida de su "bebé arcoíris"

La presentadora de TV Mariana Echeverría y el futbolista Óscar Jiménez atravesaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas en julio de este año, al dar a conocer la triste noticia del fallecimiento de su "bebé arcoíris". Término, elegido por representar esperanza, luz y un milagro después de una pérdida anterior.

La también actriz había compartido su embarazo en las redes sociales, acompañado de conmovedores videos del momento de la prueba apenas unos 20 días antes. Fue través de su perfil en Instagram que plasmó el dolor de concebir una vida junto a su bebé: "Dimos por hecho una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti”, se leyó entonces.

Aunque la pareja no reveló más detalles sobre lo sucedido, Mariana dedicó un conmovedor mensaje de despedida a su hijo y afirmó que buscarían seguir adelante por su primogénito Lucca, quien nació en 2019 después de que las figuras públicas se casaran.

Mariana Echeverría se despide de su bebé arcoíris. Foto: Instagram

Lee también: Ricardo Arjona anuncia su retiro de los escenarios por problemas de salud

Recordemos que en este mismo año, también experimentaron la pérdida de otro embarazo: “Sí lloré. Me asusté, sí, pero me tomé mi tiempo para asimilarlo y abrazar ese dolor y otra vez no dejarme caer. Abracé aún más a mi Lucca y a Óscar y agradecí tenerlos en mi vida. Y pues nada a intentarlo otra vez, sé que dios tiene cosas planeadas para mí y ya llegará el momento”, externó.

Mariana Echeverría espera nuevo bebé. Fotos: Instagram @marianaecheve y Pixabay

Ahora, en una reciente entrevista con medios de comunicación, la famosa explicó cómo ha vivido su proceso de duelo a unas semanas de concluir el año.

“Los planes de Dios son perfectos. Él sabe por qué hace las cosas. La llevo bien, tengo el apoyo de mi esposo, tengo un hijo adorado. Tengo la fortuna de ser madre que es lo que quería”, comenzó diciendo.

En el video retomado por “De primera mano”, Echeverría también dijo que congelar sus óvulos, para en un futuro volver a tener otro hijo, no sería posible debido a que supera la edad que se requiere para someterse a dicho tratamiento.

“Yo ya estoy en otro proceso mucho más avanzado por mi edad y por la situación que he tenido. Entonces ya tengo otros planes”, agregó. Además, confesó abiertamente que la adopción está en consideración “Sí, voy a intentarlo y ya si Dios me dice 'Ya no, hasta aquí llegaste', hasta ahí me quedo”.

Aunque reconoce que el proceso de adopción podría ser complicado por desconocer el historial psicológico del niño, dejó claro que no consideraría la gestación subrogada: "Tampoco arriesgaría a una madre a tener un hijo y luego quitárselo. No lo haría porque el vínculo de la madre e hijo es extraordinario", concluyó.

Lee también: Así luce el actor que interpretó a Atreyu, en “La historia sin fin”, a sus 52 años

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.