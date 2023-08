Mariana Ávila es la primera eliminada del "Hotel VIP"; llama traicionera a Gomita

Mariana Ávila fue la primera eliminada del reality de encierro "Hotel VIP" y no ocultó su enojo contra la influencer Gomita a quien llamó traicionera por haber votado en contra de ella, a pesar de que en su momento dijo que no lo haría.

“De frente lo digo: claro que me traicionaron, el voto de la señorita por supuesto que me pegó, yo en mi inocencia, en mi corazón de pollo sí le creí y jamás pensé que iba a votar por mí; ahí dentro hay problemas reales y muy fuertes”, señaló la actriz expulsada.

Ávila de describió con una persona muy competitiva, quien hizo bien los juegos e indicó que se defendió bastante; durante la semana pasada a ella le tocó ser huésped, por lo que muchos famosos del staff le molestó que ella fuera muy exigente a la hora de pedir, sobre todo por el hecho de ser vegetariana.

“Hace 24 horas le decía amiga (a Gomita), no soy tan mala como piensan, no estoy actuando, siempre he sido real”, comentó la artista de la película “La primera noche”.

Gomita en su defensa admitió durante esta gala, que sí fue doble cara contra Mariana, pero fue parte de su estrategia: “es que por qué me creen todo”, indicó la también comediante.

Mariana añadió que aunque era huésped y vegetariana sí se paró dos o tres veces para hacerse su propio desayuno, jugaba con la campana (con la que llamaban al staff).

“Vuelvo a confirmar que cada proyecto de reality confirmo que trabajo más mi paciencia, el hecho de estar con tanta gente que nos respiramos, olemos, conocemos y masajeamos, es la oportunidad de abrir tu corazón; me valoro, me amo cada vez más; con los años me he vuelto más introvertida”, señaló Ávila.

Martha Figueroa admitió que hicieron complot contra la ahora eliminada, pues el primer sentenciado tras una prueba física era Fer Saagred y ayer se transmitió la votación llamada “todos contra todos” en donde frente a frente se nominaron, quedando Mariana con mayor puntaje, seguida de Manola Diez.

“Fue el primer complot que hicimos en el hotel, todos nos pusimos de acuerdo, primero Fer se puso muy gallito, le dijimos: a quién te ponemos, él respondió ‘alguien de mi tamaño’, de repente le dieron ñañaras y que mejor con Mariana, él pidió”, señaló la periodista.

Durante la prueba de eliminación los dos sentenciados tuvieron que pasar con una prueba al estilo del programa “Reto 4 elementos”, arrastrarse, desenredar nudos, abrir candados, romper cuerdas, cruzar por puentes lanzar aros y subir escaleras, algo que hizo primero Fer.

Finalmente la primera eliminada admitió que en su vida diaria ha sufrido de violencia verbal y momentos incómodos, así como un proceso de divorcio del que casi no habla; comentó que no le gusta que los participantes mezclen los problemas de su familia con la experiencia televisiva, algo que dijo ha hecho Manola.

