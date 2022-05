María León inspira a las mujeres a ser auténticas

María León dejó de hacerle caso “al qué dirán” y, con ello, encontró la libertad de hacer y decir lo que quiere. Ahora, la cantante asegura ser una inspiración para las demás mujeres, en una sociedad en donde aún existe la desigualdad de género.

“Siento que las mujeres podemos ser muchas cosas y la pena y la cohibición tienen que ver mucho con el qué dirán. Para mí ha sido importante enfocarme en lo que yo necesito como mujer, en cómo me puedo conectar con otras mujeres para motivarnos. No es fácil porque todavía no estamos en una equidad laboral, ni económica, ni nada”.

La cantante enfatiza que es primordial seguir hablando abiertamente de lo que cree, de lo que siente y le gusta, aunque eso pueda incomodar a otras personas.

“Cómo planteo mi carrera, si muestro mi cuerpo como se me da la gana o comerme lo que me guste, no me parece que tendrían que ser temas que te definan como buena persona o no; para ser aceptada socialmente. Sigo pensando que hay que normalizar ‘el sabor de cómo te gustan los tacos’. Tan simple”.

Con esa libertad, la cantante promociona su nuevo álbum Alquimia, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales, del cual se desprende el sencillo “Una llamada perdida”, junto a Leonel García.

“En estos años de pandemia nos volvimos alquimistas porque aprendimos transmutar todo lo que estaba en contra a nuestro favor, desde lo más técnico, como el trabajo en casa, hasta la soledad, que la convertimos en un trabajo, el dolor lo convertimos en empatía”.

La cantante forma parte de La voz kids Azteca como coach, reality que la ha hecho recordar cuando ella era pequeña y soñaba con ser artista.