María José Magán renueva su idea de la muerte

A María José Magán ya no le da miedo la muerte, sino el sufrimiento de perder a un ser querido. La actriz dice que ha cambiado su perspectiva de la vida desde que protagoniza la serie de tv Un día para vivir en la que encarna a la muerte, quien visita a las personas para anunciarles que se los llevará, pero antes les concede 24 horas para que cumplan sus pendientes.

Esta producción, agrega, además de retarla actoralmente al convertirla en una mujer fría y sin sentimientos, también la ha enfrentado a una nueva ideología personal.

“A raíz de esto y de que soy mamá, me encantan los deportes extremos, pero ya lo pienso más: ‘Qué va a ser de mi hijo’, aunque tiene a sus papás y sus abuelos, me pone a pensar”, acepta Magán en entrevista.

Junto al actor Matías Novoa tuvo a Axel, de 11 años. Magan comenta que el pequeño también ha aprendido a respetar a la muerte a partir del trabajo que actualmente desarrolla ella.

“Es un niño que entiende perfecto y que siempre me dice: ‘mamá, nos vamos a ver en más vidas y tú y yo siempre vamos a estar juntos’; como a cualquier niño le da mucho temor perder a sus papás, pero me dice: ‘cuando tú te vayas yo ya me voy también’, o sea es mi alma gemela, mi compañero de vida y me enorgullezco mucho de él”, cuenta la actriz.

A sus 38 años, Magán espera que su trabajo inspire a otras personas para reflexionar acerca de sus acciones y el valor del presente, por eso aceptó ser parte de una tercera temporada de la serie que acaba de estrenar nuevos capítulos a través de Azteca 7 a las 21:30 horas.

“Las historias que se cuentan te hacen ver la vida de otra manera, aprovecharla, ahorita estamos vivos, sintiendo un montón de emociones, estamos respirando y podemos hacer lo que queramos, tenemos el libre albedrío de elegir no hacerle mal a nadie y no quedarnos con ningún asunto pendiente, lo más probable es que no tengamos un tiempo extra pero lo importante es irnos en paz”, señala.

En esta nueva etapa comparte pantalla con actores como Tomás Goros, con quien filmó en una casa al sur de la Ciudad de México uno de los episodios.

“El programa te da la oportunidad de reflexionar qué pasaría si tú tienes la oportunidad de que alguien venga a advertirte que tienes pendientes y que si los resuelves quizá tu vida tenga mucha más trascendencia”, resalta Goros.