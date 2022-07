Margarita “la diosa de la cumbia” aprendió a perdonar

Margarita “la diosa de la cumbia” ya pudo perdonar a su padre, quien abusó sexualmente de ella cuando tenía 14 años de edad.

Fue en marzo del presente año cuando la intérprete compartió públicamente que sufrió una violación de parte de su padre Félix Vargas, al igual que su hermana, lo cual les causó dolor emocional y un sentimiento de culpa que silenció por muchos años.

Hoy ha decidido hablarlo y ser una voz para las mujeres.

“Quiero compartirlo todo, soy una mujer muy abierta, muy transparente, ustedes saben que así ha sido, pero son cosas delicadas. Yo ya perdoné, ya lo solté, ya no tengo ningún dolor, ningún recuerdo, no pienso en eso. El pasado, pasado está, el futuro no ha llegado, así que vivo hoy”, señaló a los medios de comunicación.

En el marco de la presentación del reality MasterChef Celebrity México, del que formará parte, la cantante detalló que realiza conferencias en las que habla de lo que ha aprendido de sus experiencias, incluidos los abusos que vivió en su adolescencia.

“Mi vida no ha sido fácil y llegar a un punto en el que la prensa y el público me quiere tanto y yo los quiero tanto, es una cuestión de humildad, que se aprende con el camino. En el camino uno se va tropezando y se va levantando, yo quiero que las demás mujeres, hombres o lo que sea, sepan que uno puede llegar al lugar que uno quiere llegar y cumplir los sueños, no importa lo que pase”.

Margarita dijo que cuando una persona pasa por un tema delicado, comovivir un abuso sexual o ser acusado por este delito, lo más difícil es que la gente empiece a juzgar.

“Hay que dar amor a la gente, solamente amor, si no este mundo se va a ir ya saben dónde”.

La cantante piensa que Talina Fernández, con quien compartirá pantalla en el reality de cocina, tiene su derecho a no hablar del conflicto por el que está pasando su hijo Coco Levy, quien ha sido acusado de abuso sexual.

“Todas las personas tenemos nuestro derecho a guardar lo que queremos guardar y a compartir lo que queramos”, señaló.

También dio un mensaje a los actores que han preferido retirarse de los escenarios, como Verónica Castro, ya que piensa que hay que respetar cuando alguna persona decide darse un tiempo para pensar o descansar, todavía más si ha trabajado bastante.

A partir del 21 de agosto, por Azteca Uno, podrá verse a Margarita junto a famosos como Marcello Lara y Carmen Campuzano, como parte de MasterChef Celebrity. La colombiana detalló que quiere aprender cosas gourmet, pues toda la vida le ha gustado la cocina y es ella quien le prepara la comida a su mamá.

“Siempre he sido auténtica y ojalá Dios quiera que no haya rivalidades porque ahí sí voy a llorar y sí me voy a sentir mal”.