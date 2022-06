Marconi Impara se inspira en Bad Bunny

Bad Bunny es un gran ejemplo a seguir para el cantante puertorriqueño Marconi Impara, quien ha sorteado las dificultades que se le han atravesado en su camino para cumplir sus sueños en el mundo de la música.

“Ver a Benito en lo más grande en la música es una felicidad inmensa, saber que viene de donde yo vengo, que es de la misma zona, que es joven igual que yo, que es una persona corriente, que todo el mundo se identifica con él me alegra bastante, con gente como él es cuando uno sabe que los sueños se cumplen”, dice.

Impara se dice afortunado de tener la oportunidad de ayudar a otros que quizás la pasaron más difícil que él, al darles trabajo en el mundo de la música.

“Yo siempre he sido una persona con padres humildes, de barrio, pero Dios me dio una buena familia; lo que no me alegra mucho de este género es que a veces lo marginan tanto que no se dan cuenta que hemos ayudado a tantas personas dándoles empleo, salario. En nuestro equipo hay excelentes trabajadores y muchos de ellos la tuvieron más difícil que nosotros”, apunta.

Aunque a Marconi no le fue fácil comenzar en la música, a pesar de los tropiezos enfatiza que no para y es gracias a esta perseverancia que ha podido sacar canciones nuevas que conforman su EP They love us, el cual ya está en plataformas digitales.

“Todo mi camino ha sido difícil, pero uno aprende a usar lo negativo para algo positivo y eso es lo que yo he hecho, desde el día uno yo no lo tuve fácil y eso nos forma como artistas y personas”, confiesa el cantante.

También celebra que el mundo esté interesado en escuchar la música latina, la cual dice, fue gracias a todos sus antecesores que trabajaron arduamente porque el reggaetón y la música urbana llegaran a la cima.

“Es una bendición saber que somos globalmente lo más consumidos, vi desde chiquito a muchos trabajando por esto y ahora el que tengamos la batuta es una bendición”, señala.

Pero aunque celebra lo que sucede en la música, desaprueba y le causa tristeza los temas de violencia, feminicidios y guerras que inundan en el mundo.

“Todo debe arrancar desde la raíz, me da bastante rabia que como seres humanos nos estamos destruyendo en lugar de apoyarnos, pero mientras haya gente que tenga el coraje y las ganas que esto sea mejor aún hay esperanza”, expresa.