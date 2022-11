Marco Antonio Solis: a esto se dedican Marla y Alison, las hijas que tuvo con Cristy Solis

Mientras Marco Antonio Solís continúa su gira de conciertos con “Los Bukis”, sus hijas siguen creciendo profesionalmente como modelos y cantantes. El artista de 62 años tiene cuatro hijos, pero solo dos son producto de su amor con Cristy Solís, con quien se casó en 1993, seis años después de separarse de Beatriz Adriana.

Entre los años 1983 y 1987, “El Buki” estuvo casado con la cantante Beatriz Adriana y fruto de ese amor nació su primera hija, llamada igual que su madre. La joven tiene dos hijos y tiene muy buena relación con su padre, de quien aprendió y heredó la capacidad de cantar. Pero quienes también se dedican a la música, son las otras hijas del michoacano.

Marla Solís

Fruto del amor con Cristy Solís, nacieron Alison y Marla. Esta última es la menor de la dupla y acumula más de 225 mil seguidores en Instagram. La bella joven tiene 21 años y sigue los pasos de su padre en el canto, pero también es modelo. Fue en el 2018 cuando “Mar” debutó cantando junto a su hermana, con la canción “Extrañándote”. Y este año ha lanzado "Quédate" y "Calavera".

Alison Solís

Al igual que su hermana menor, Alison triunfa con su voz y el modelaje, y tiene más de 191 mil seguidores en Instagram. Cuando comenzó el 2022, la joven de 23 años relanzó su carrera musical como solista, fuera de la dupla que hacía con Marla y hace unos meses lanzó su sencillo "They Live In And Around Us”. El tema se puede encontrar en todas las plataformas digitales y ella misma la describió como una pieza que la lleva a la niñez “con ojos de descubrimiento, viendo y hablando con el universo, como si la magia viviera dentro de todo”.

Marla y Alison ya han cantado junto a su padre, formando un trío brillante. Esto se pudo comprobar cuando grabaron “¿Dónde estará mi primavera?", la reversión de un clásico de Marco Antonio Solís que marcó su carrera. Sobre la canción de "Mar", en 2018, la balada romántica es de la autoría del integrante de “Los Bukis” y fue acompañada por Universal.