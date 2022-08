Marcela Mistral se arrepiente de haber tratado mal a Karely Ruiz

Karely Ruiz no sólo es una de las modelos mejor pagadas en OnlyFans, también es una de las influencers más reconocidas y con mayor número de seguidores en las redes sociales; pero la fama y el éxito del que ahora goza la joven no siempre estuvieron de su lado.

En sus inicios, la joven de 21 años no recibió un buen trato por parte Marcela Mistral, con quien compartió reflectores en el programa "Mitad y Mitad" de Multimedios. La dinámica consistía en que varias chicas lucharan por conquistar el amor de un hombre, pero cuando tocó el turno de Karely, Mistral, quien era parte del jurado, reveló que había fotos comprometedoras de la joven circulando en las redes y en distintas apps de mensajería instantánea, evidenciándola frente a todos.

Aunque este episodio sucedió hace más de tres años, hasta ahora es que Marcela decidió romper el silencio y aseguró que jamás quiso hacer ningún tipo de daño a Karely y que sólo estaba siguiendo las instrucciones que la producción le daba por medio de un apuntador: “Nunca hubo replica de nada porque fue algo que sucedió dentro del estudio, bajo una línea de personas que ya no están en la empresa, con un chícharo, con una secuencia, que querían orillar a cierta situación”, dijo en entrevista para el programa "SNSerio".

A pesar de que no actuó deliberadamente, la regiomontana confesó que desde ese momento se ha arrepentido de lo que pasó y expresó que si pudiera viajar al pasado, lo cambiaría todo: “De pocas cosas me arrepiento y es algo que podría haber corregido. Es decir, haberme dejado llevar por una línea que hasta hoy trae una consecuencia fuera de contexto”, agregó.

Mistral también explicó que en ese momento no conocía la historia de vida de Karely, pero ahora que ella misma la ha hecho pública no puede más que admirarla: “Esta niña se hizo famosa, tiene una historia de esfuerzo y de trabajo, circunstancias que yo desconocía de su pasado. Entonces, mis respetos”, concluyó.



Karely no quiere saber nada de Marcela

Las declaraciones de la cantante llegan después de que, hace unos meses, Karely fuera cuestionada sobre el mismo tema, sin embargo, para ella las cosas ocurrieron de otro modo y asegura que Marcela la humilló frente a todo Monterrey.

“Eso ya tiene como tres o cuatro 4 años, pero nunca pasa (de moda), tal vez por la manera en que pasó: me humilló en la tele. Mucho hate hacia mí, pero si te fijas en los comentarios todos apoyándome de ‘Se la baño’. No tuvo que exponerme así en la tele abierta”, dijo al canal del youtuber Gusgri.

La influencer está convencida que la reacción y las palabras de Mistral fueron completamente reales y reveló que no quiere volver a verla.

“Todos dicen que es falso, pero se vio el odio hacia mí. De hecho, ni me he topado ni me la quiero topar, pero si me la topo…ya tengo más seguidores de ella, siempre he tenido más seguidores que ella. No era el programa que me atacara tanto”.

