Marc Martel hace de Queen su privilegio

Desde hace una década el canadiense Marc Martel ofrece a los fans de Queen la ilusión de escuchar en vivo a su vocalista Freddie Mercury, quien murió en 1991, gracias a lo parecidas que son sus voces, lo que considera un privilegio.

“Es una bendición porque la música de Queen es universal, lo que me permite cantar en diversos lugares; disfruto mucho interpretando su música, pero espero seguir escribiendo la mía muy pronto”, comenta el cantante.

Martel ha formado parte de los espectáculos tributo a esta banda como Queen Extravaganza y Ultimate Queen Celebration, pero ahora con su propia banda visitará México con su show One vision of Queen, que presentará el miércoles 15 de marzo en el Auditorio Nacional.

“Me gusta mucho venir, el espíritu de México es muy alegre y eso se ve más en este show que es muy diferente al típico tributo donde se suben disfrazados con la chaqueta amarilla o el bigote abundante; nosotros no, subimos como nosotros mismos, pero sonamos como Queen más que nadie en el mundo”, enfatiza.

El cantante canadiense agradece que también en este espectáculo tiene la oportunidad de contar cómo su vida se entrelazó con la música de esta banda británica.

“Durante muchos años me dijeron que mi voz sonaba como la de Freddie Mercury, sin intentar hacerlo, pero esto me abrió las puertas para trabajar directamente con Roger Taylor y Brian May (miembros de Queen) y ser la voz cantante de la película Bohemian Rapsody, y esto lo cuento ahí”.

Con One vision of Queen Marc Martel busca complacer a la mayoría de personas que vayan al concierto, donde no pueden faltar los clásicos como “Bohemian rhapsody”, “I want to break free” y “Another one bites the dust”, por mencionar algunos.

“La gente se impresiona cuando nos escucha por lo parecido que sonamos a Queen, tratamos de tocar los grandes éxitos y ta vez una que otra canción no tan conocida”.

Sobre si siente peso al llevar el legado de Freddie Mercury y Queen por el mundo, Marc responde: “me siento muy afortunado de ser una parte pequeña esta herencia, estoy seguro que su música sobrevivirá por generaciones”.

10 años lleva Martel homenajeando la voz de Freddie Mercury