Famosos de todas las nacionalidades, en especial latinos, despiden en redes sociales al astro del balón Diego Armando Maradona, quien falleció hoy a la edad de 60 años.

Cantantes como Diego Verdaguer, Ricardo Arjona y Maluma, compartieron fotografías y recuerdos junto al argentino.

Arjona recordó cuando a principios de 1990 Maradona asistió a uno de sus conciertos, le habló mientras cantaba a todo pulmón "Te conozco".

"A principios de los 90, yo hacía un concierto en el opera cuando de pronto gambeteando por las butacas de un balcón, sin avisar, Maradona se asomó cantando a los gritos TE CONOZCO . La mano de Dios saludaba desde arriba al ritmo de la canción con la clara sonrisa de Claudia a su lado. El más grande de todos había venido al concierto. Lo vi varias veces más, cada una me dejo una camiseta, quizás la más importante de todas fue cuando irrumpió en un balcón donde yo estaba en la bombonera solo para darme un abrazo, se quitó la emblemática de Boca y me la dio. Yo no se a donde va uno a parar, pero a donde hayas ido, que tengan un balón y una camiseta con el 10 para recibirte".

Diego Verdaguer

"Hoy se va el más grande jugador de fútbol de todos los tiempos. Nada más electrizante que la alegría que #DiegoMaradona le dio al pueblo de #Argentina, a #Napoles y al mundo. Recordemos a #Maradona como una estrella que daba luz y alegría a la vida de los demás en esta convulsionada y bendita tierra. @soyanavictoria".

Carlos Villagran "Kiko"

"Yo Carlos Villagran Kiko al igual que todos los Mexicanos, sufrimos mucho el fallecimiento del GRAN GRAN GRAN DIEGO ARMANDO MARADONNA ¡NUNCA TE OLVIDAREMOS CAMPEÓN!".

Maluma

"Se nos fue lo mas grande que ha tenido el fútbol. QEPD Diego, te vamos a extrañar por montones, fuerza a su familia".

Mijares

"Una estrella que brillo en todo el mundo! #maradona #qepd".

​​​​​​​



