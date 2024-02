Mara Patricia Castañeda, Omar Fierro y Barbara Torres crean nueva plataforma streaming

Si algo han aprendido con la digitalización famosos como Omar Fierro y Mara Patricia Castañeda es a crear contenido. Tanto el actor como la conductora entraron hace algunos años al mundo del YouTube con sus respectivos canales de cocina y de entrevistas y desde entonces han conquistado a públicos distintos a través del internet.

Basados en este aprendizaje ahora se han unido a otros famosos como Barbara Torres y los creadores de contenido Luisito Rey y Héctor Márquez, mejor conocido como ‘Jiots”, para crear Morita Play, donde además de vaciar su catálogo hoy existente en YouTube, también crearán nuevo contenido como el programa “Mara, mi historia con”, donde la periodista compartirá su última entrevista con quien fuera su suegro, el cantante Vicente Fernández.

“Fueron las dos ultimas entrevistas que él dio y eso me dejó a mi una paz y una tranquilidad porque fueron muchos años de conocernos cercanamente y después reencontrarnos. Haber pertenecido a la vida artística de Vicente Fernández para mí es muy significativo”, dijo Mara Patricia durante la presentación de la plataforma.

El creador y productor de la app, César Mora, contó que el proyecto surgió luego de siete años de ayudar a producir contendido de diferentes personalidades en YouTube y pretende ser una opción mexicana en la oferta de plataformas streaming para el entretenimiento del público.

El servicio, que tendrá un costo de 89 pesos al público, tendrá en su catálogo contenido como la serie de San Judas Tadeo, de Jiots, un programa de retos de Luisito Rey y e incluso lucha libre en vivo.

“Queríamos crear contenido que pudiera ser libre de cadenas, actualmente vemos contendido que funciona porque es morbo o amarillismo y eso de alguna forma nos ha educado en la forma en que vemos la vida, pero creo que oportunidades cómo está nos da un poco de brecha para hacer contenido que a nosotros nos hubiera gustado ver para que nos eduque”, señaló Luisito.

Contenido familiar

Mientras que Omar Fierro continuará con su programa “Hora de comer”, en el que ahora incluirá visitas a restaurantes y grabaciones desde otros lugares fuera de su casa.

Y en materia familiar serán Odalys Ramirez y Cinthya Urías quien se encarguen de conducir un programa sobre la maternidad. La plataforma, que es producida también por Barbara Torres, ya se puede descargar como aplicación o contratar para TV.

“Uno de mis sueños siempre fue producir y como soy bastante inquieta siempre me metía que en vestuario, que en el texto, en la escenografía y dirección, pero todo mundo me decía ‘es que no vas a poder producir’, fue algo que nunca acepté y Cesar Mora es una de las personas que ha confiado en mí hace muchos años y me está dando la oportunidad”, contó Torres.

rad