Doña Lucha y su hijo Albertano, personajes de la comedia mexicana interpretados por Mara Escalante y Ariel Miramontes, no fomentan el machismo.

Así lo explicó la propia Escalante durante la presentación de su nuevo show nocturno "DL & Compañía" que estrena este 17 de marzo por Canal 5.

Doña Lucha es el claro ejemplo de una madre que es en exceso consentidora de un hijo que no es muy bueno en el trabajo. De acuerdo con Escalante incluso ella en su vida diaria quiere evitar que sus hijos se conviertan en "Albertanos".

"Creo que lo que hacemos con el humor es justamente mostrar los vicios de carácter para darnos cuenta: esto es lo que no podemos hacer como madres", comentó la actriz.

Yo misma me doy cuenta cuando consiento más a un hijo, porque siento que 'ay, no se vaya a lastimar, que no se levante', yo misma me veo reflejada y digo 'no, esto no lo puedo hacer porque voy a hacer un Albertanito", aseguró.

En cuanto a cómo se ha adaptado la comedia con la constante transformación de la sociedad la comediante explicó que siempre ha tenido un humor familiar por lo que no ha tenido que quitar chistes que ya no sean adecuados.

"Pero sí todo lo que sucede actualmente nos hace cuestionarnos y revisar nuestras rutinas, renovarlas y ver si hay algo que está fuera de lugar".

Además considera que no es que ahora la gente no aguante algunas bromas sino que se trata de chistes que nunca fueron graciosos pero nadie se había dado cuenta.

"Hay que crecer como sociedad, evolucionar, revisar y hacer chistes de los vicios humanos que son nuestra responsabilidad y sí podemos cambiar y no de las que lamentablemente no podemos cambiar" .

