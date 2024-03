Mar Solís nunca imaginó que abriría los shows de Gloria Trevi: "Me fascinaba"

Cuando Mar Solís nació hace 23 años, Gloria Trevi ya tenía un nombre en la escena musical. Así que ahora que es su abridora en la gira que la regiomontana que tendrá en EU, está feliz.

“Siempre me ha encantado su música, en específico ‘Cinco minutos’ me fascinaba, la bailaba con mi hermana y con el tiempo fui aprendiendo más de su carrera. Yo crecí en EU y tengo muchas influencias, pero siempre me fascinó su música y que ella es una mujer muy fuerte e inspiradora”, indica.

El pasado viernes, Mar comenzó la serie de espectáculos. Y lo hizo en Nueva York, una ciudad simbólica para la hija menor de Marco Antonio Solís, pues ahí se conocieron sus papás hace más de dos décadas.

“Tiene un lugar por eso en mi corazón, cada vez que vengo acá me siento inspirada porque la gente siento es muy libre. Aquí es soñar en grande, es precioso”, indica.

Durante las presentaciones, Mar promete no tener una misma lista de canciones, pues la irá acomodando de acuerdo con las peticiones del público y el lugar.

“Son unos cinco o seis temas y van a ir cambiando con el tiempo, pero todo es bailable y divertido, me encanta ver la reacción del público y ellos son los que irán guiando”, indica.

No descarta que en alguno de los recitales, Gloria la invite a participar en un dueto, pero no es algo que esté por ahora platicado.

Ambas se conocieron hace un año y, desde el primer momento, la intérprete de “Dr. Psiquiatra” la cobijó.

“Yo iba a presentar unos premios en Miami hace un año, pero se pasaron de los tiempos y ya no había mucho espacio para que fuera. No sé cómo ella (Gloria) se enteró de eso y me invitó a su camerino a charlar. Esa noche nos invitaron a dar una serie de shows en diferentes partes y fue increíble, ahora se dio esto”, detalla Mar.

A pregunta expresa, la joven sabe que por su padre la gente puede hacer comparaciones, pero no es algo que le preocupe.

“No quiero que nadie me trate de cierta manera por la familia, no sé, para mi es importante ganarme mi propio espacio. Ahora estoy recibiendo una respuesta honesta, positiva, de la gente”, asegura.

