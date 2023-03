Manuel Carrasco sufría como coach en realities

El cantante español Manuel Carrasco sabe que el mundo musical vive un constante cambio que tiene que ver con las nuevas generaciones, sin embargo, a él no le interesa componer sólo para ser popular o estar en tendencia, sino que prefiere apostar por la calidad.

“Remo a la inversa porque hago lo que siento y así me ha ido muy bien durante mucho tiempo, creo que independientemente de mis gustos personales, el mundo siempre va mucho más rápido de lo que pensamos. Por lo tanto hay gustos para todos y personalmente hago lo que me gusta a mí, intentando que eso cuadre con la gente”, dijo en entrevista.

Después de tres años de no pisar México, regresa este 2023 como parte de su tour Corazón y flecha, con el que estará el 15 de marzo en el Teatro Diana de Guadalajara, el 17 en el Teatro Metropólitan, de la Ciudad de México, y el 18 en el Auditorio Pabellón en Monterrey.

“Tenía el pendiente de venir, con esto de la pandemia, no pude venir antes, lo mismo me pasó con el terremoto que se vivió aquí, tuve que posponer todo”, señaló, quien en 2003 saltó a la fama tras su participación en el reality Operación triunfo.

Desde ese entonces, hace 20 años, hasta la fecha, considera que ha tenido una gran evolución, en la que ha aprendido muchísimo, pues ahora se considera un artista y una persona mucho más completa en todos los aspectos.

“Soy mucho más certero a la hora de contar lo que quiero contar, cuando era más joven me daba mucha más vergüenza, me costaba más explicar las cosas que sentía, enfrentarme al público, no tenía tanta experiencia, ahora disfruto mucho más las cosas”.

Señaló que de vez en cuando florece esta parte tímida que tiene, por lo que actualmente ya no quiere ser coach de algún programa de concursos, aunque ya llegó a serlo.

“Lo paso mal con los chavales que van y que luego quizá no tienen un buen resultado, sufro con este tipo de cosas, aunque lo he hecho y me han dado la oportunidad de hacerlo más veces, he declinado”.

Ahora sus prioridades se han ampliado, al igual que sus responsabilidades; Carrasco indica que antes no tenía qué perder, y ahora es distinto.

En este momento el cantautor tiene que concebir muchas cosas de las cuales tiene una presión adicional.

Si hace un disco que gusta y llega a la gente, asume que tiene una responsabilidad consigo mismo para seguir haciendo mejores canciones.