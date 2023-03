Manelyk González impone tendencia con ajustado corsé

Manelyk González es sin dudas una de las influencers más exitosas y queridas de nuestro país. La joven cosecha más de 15 millones de seguidores en Instagram y allí comparte fotos de su día a día, sus looks y algunos de sus pasatiempos favoritos.

Recientemente Manelyk González usó Instagram para compartir en sus historias un video donde se la ve luciendo un corsé en colores gris y negro. Esta es sin dudas una de las prendas que más usa la joven influencer, ya que en varias oportunidades se la ha visto usarlos.

Por ejemplo en una ocasión Manelyk González lució un corsé en color blanco perlado. Lo hizo para recibir el premio de Sociali Teen Awards. Y en otro posteo de Instagram apareció luciendo el mismo corsé de sus historias de Instagram, pero en aquella oportunidad lo acompañó con un conjunto de lencería rosado.

Incluso en varios de esos posteos los seguidores de Manelyk González le critican a la influencer su cuerpo y el uso de esta prenda que modela la cintura, y que tantas críticas ha recibido a través de los años. Sobre todo por los problemas de salud que genera.



Sin embargo, a pesar de las críticas, Manelyk no se queda callada y le responde a todos sus haters. “Últimamente me están criticando muy ca.., que si estoy flaca, que si me quité las bubis, y nunca me habían criticado por eso, es novedad”, comenzó diciendo en un video Manelyk.



Foto: Manelyk González. Fuente: Instagram @manelyk_oficial

“Mis amigos incluso me dicen que estoy muy flaca, hasta mi mamá me lo dice. A mí me gusta estar así, yo sé que cuando empiezo a entrenar comienzo a recuperar mi cuerpo. Después de la caída cuidé mucho mi alimentación y me gusta cómo me veo ahora, así que dejen de criticarme por favor”, continuó González.