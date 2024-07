Mamá de Geraldine Bazán duda que hospitalización de Gabriel Soto fuera real

Doña Rosalba Ortiz no está por completo segura de que la hospitalización de Gabriel Soto haya sido real, pues destacó que, de haber sido así, la habrían contactado, debido a que cada que una persona es internada, se solicita que cuenten con dos donadores de sangre.

La madre de Geraldine Bazán dio a conocer que se enteró de la hospitalización de su exyerno por la misma prensa, que la contactó para saber si conocía el estado de salud del actor.

Ortiz duda que el estado de Soto sea de gravedad, pues ni su hija ni sus nietas, que se encuentran vacacionando en Miami, pausaron sus vacaciones para regresar a la ciudad y acompañar al actor.

"Mi hija y mis nietas están en Miami, si hubiera sido algo de verdad, estarían aquí como corresponde", destacó.

Además, se mostró escéptica en torno a los acontecimientos de ayer, pues considera que, de haber sido hospitalizado, se habría enterado que buscaban dos donadores de sangre para el actor.

"Si es verdad, que no lo creo, porque aunque vayas al mejor hospital privado te piden donadores de sangre, saben que mi sangre es segura y, si me la piden, yo se la doy, es mi yerno, el padre de mis nietas", expresó.

"Igual pudo ser un truco lo de haber ido al hospital, eso es muy malo porque, tú escupes para arriba y se te regresa, mejor siempre hablar con la verdad, (porque) no me consta... yo no lo vi, no me han pedido sangre", opinó.

Y aunque doña Rosalba supo que, si el estado de salud de Gabriel hubiera sido grave, la habrían contactado, reconoció que se quedó un poco preocupada.

"Ya en la noche, porque sí te queda la inquietud, le pregunté a mi hijo: ´-Oye, ¿y Geraldine, y las niñas, están bien?´, (me dijo que sí), ya desde ahí dije ´no pasa nada´", señaló.

Compartió que así como Soto, ella también es hipertensa, por lo que comprende el malestar que pudo atravesar.

"Se sube la presión y se siente horrible; te duele la cabeza, te dan muchas ganas de vomitar, desestimé que fuera algo duro, yo creo que le bajaron la presión, yo le deseo que se recupere pronto", dijo.

Doña Rosalba aseguró que la comunicación entre Geraldine y Gabriel es constante, por lo que está segura que el actor ya habló con la madre de sus hijas.

"Ellos están en comunicación siempre y seguro le dijo: ´-Tengo esto y voy a ir a que me revisen porque me siento mal´, ha de haber hablado con ellas (Elisa Marie y Alexa miranda), yo creo que, en cuanto pisen tierra, van a ir a verlo", precisó.

