A Majo no le preocupan las comparaciones con su prima Ángela Aguilar

A pesar de que su apellido es Aguilar eso no le aseguró que su carrera despegaría en automático, pero Majo ha trabajado duro para forjarse un nombre propio y su participación como juez en el programa "Music Battles México", le ha ayudado a que la gente la conozca más y hasta ganar nuevos fans.

“De pronto me escuchaban en radio, donde afortunadamente ya empiezan a poner mis temas, pero no había una cara, entonces sí me ha ayudado a ponerle cara a la voz y ha sido muy padre, porque la gente ya me ubica a partir del programa, es muy linda cuando me ubica en la calle y es también es una experiencia muy bonita”, dijo Majo Aguilar.

Majo no tiene problema con que su carrera vaya poco a poco, ni mucho menos le preocupa que puedan comparar su trayectorias con la de su prima Ángela Aguilar, que está convertida en una estrella internacional, pero con la sencillez que la caracteriza esta juez aseguró que esto no es casualidad.

“Ella orgullosamente lleva trabajando casi once años y es más que merecido todo lo que le está pasando, yo apenas hace cuatro años lancé mi primer EP formalmente y con disquera llevo dos años, entonces para mí sí ha sido muy sorpresivo cómo he ido creciendo, pero en cuanto me decidí a cantar rancheras fue un cambio impresionante en el recibimiento de la gente, es fabuloso que les gusta que cante regional”.

Por ahora Majo se prepara para la gran final de "Music Battles" que se realizará la noche de este sábado, agradeciendo la oportunidad que se le dio en Azteca. Una de las cosas que Majo dijo haber disfrutado de este programa, es ver cómo los concursantes le tienen amor y pasión a su propuesta musical, pero aunque su papel era ser juez también le aprendió mucho a cada uno de ellos.

Majo y Ángela. Cortesía/Archivo.

“Desde principio les dije que mis comentarios iban a ser de lo que a mí me ha funcionado, pero jamás en una posición de autoridad y sin sustento; y lo que me ha funcionado es ser muy transparente, pero sobre todo cantar de verdad con amor y con el corazón, que es la manera en la que yo he visto que he conectado con los demás, esto me ha ayudado a que mi carrera poco a poco vaya subiendo y agarrando un ritmo interesante”.

La hija de Antonio Aguilar Jr. comentó que ha llegado a sentirse muy conmovida con las historias de cada uno, porque todas son de lucha y de no claudicar para alcanzar los sueños, lo que es admirable debido a que ha visto gente que ha tenido las cosas más sencillas para abrirse paso en el mundo de la música y se rinde.

“Por eso menos les permito que no canten con el corazón, porque han tenido vivencias particulares”.

La forma en que se conduce con los participantes, siendo un juez muy cercano, que lo mismo los anima o que baja del estrado para abrazarlos y llorar con ellos, no es algo planeado aseguró la cantante, sino simplemente su forma de ser y desde que inició Music Battles México la producción la ha dejado ser, aunque siempre ha cuidado que su atención y juicio se centre únicamente en el proyecto de cada concursante.

Su experiencia en un programa de tv

Sobre su experiencia de haber trabajado con compañeros con una larga trayectoria, como lo es Laura Zapata, Blanca Martínez “La Chicuela” y Carlos Alberto García Villanueva, mejor conocido como “El Bebeto”, Majo considera que ha sido algo muy interesante, porque cada uno tiene su propia personalidad, como Laura que siempre está en su papel de villana, pero fuera de cuadro es una persona muy dulce, culta y delicada, o “La Chicuela” que es una persona super preparada y tiene grandes consejos para los participantes, o El Bebeto que es un hombre respetuoso pero con un gran sentido del humor.

“Con Bebeto quiero hacer una colaboración, ya había hecho una con Vicente Fernández Jr. con una canción bien bonita que se llama Un beso a medias; y Bebeto ya me dijo, ‘oye hay que hacer algo’, ya le dije que sí, entonces seguramente saldrá pronto una canción con él, porque además admiro mucho su trabajo”.

Para la intérprete el grupo que llegó a la final de Music Battles es muy interesante, comenzando porque hay tres mujeres Natalia Huerta, Elsa Ríos y Paola Preciado, y que no predomine un solo género musical, sino que haya desde banda hasta ranchera, lo que hará más emocionante para ella la final donde también competirán Jahaziel Meza, los hermanos Pérez Mesa y Jorge Carmona.

A pesar de que aún no se habla de una segunda temporada de este programa de talentos, Majo Aguilar asegura que está más que dispuesta a volver a participar como juez, porque es la primera vez que un formato como éste se enfoca al regional mexicano y ya ha demostrado que hay propuestas interesantes por mostrar.



