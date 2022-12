Majo Aguilar: esto es lo que piensa sobre las plataformas de contenido pago

Son más de 360 mil personas las que siguen a Majo Aguilar en Instagram. Desde allí, la cantante suele mantenerse en contacto con sus seguidores y comunica parte de sus reconocimientos y nuevos proyectos. Tal es el caso de una de sus últimas publicaciones, donde relata lo que significa para ella haber sido nominada por primera vez a los Latin Grammy.

Pero también a través de la red social de la camarita, la prima de Ángela Aguilar suele compartir postales veraniegas de sus días de descanso en playas o piscinas, luciendo sensuales trajes de baño. Así lo ha mostrado esta semana, donde la pudo ver con un bikini en tonos rojos, junto a las rocas en el mar.



Dado que la sobrina de Pepe Aguilar ha posado con poca ropa en algunas de sus plataformas de redes sociales, seguramente muchos se pregunten por qué no está presente todavía en OnlyFans u otros sitios de contenido pago o acceso a través de suscripciones. Y es acerca de este tema que la artista de 28 años se ha sincerado.



Muchos famosos han incursionado en OnlyFans para aumentar sus ganancias a través de las suscripciones. En una entrevista con TVyNovelas, Majo Aguilar fue consultada acerca de la posibilidad de que entre en este mundo del contenido exclusivo. La intérprete de “Mis noches sin ti” mencionó que sí ha recibido propuestas para unirse.

Pero también expresó: "Yo no buscaba ser sexy, mi abuelita era la reina de la sensualidad".

Además de hacer referencia a la hermosura de Flor Silvestre, la compositora también reafirmó que ella se dedica a la música y no a vender su contenido exclusivo en alguna de las plataformas de contenido para adultos. "No, jamás abriría mi OnlyFans por nada en la vida; lo respeto, pero no lo haría nunca", fue clara y contundente María José.