Majo Aguilar vive un momento de ascenso en su carrera artística.

Su interpretación del Himno Nacional en la pelea del "Canelo Álvarez" este fin de semana le valió todos los elogios. Sus manejadores, además, le han abierto espacios en entregas de premios y cuanto programa de televisión hispana de Estados Unidos se han podido y, por di fuera poco, este 7 de junio coronará con un concierto en el Teatro Metropólitan, luego de la cancelada gira Dos dinastías, una tradición, anunciada el año pasado y que la joven emprendería al lado de Álex Fernández, pues nos cuentan que desafortunadamente no se concretó debido falta de interés y de boletos vendidos.

Los Derbez se quieren pero separan sus carreras

Los hermanos Derbez: Aislinn, Vadhir y José Eduardo traen el sello paterno en la sangre, pero cada uno se está empeñando en hacer una carrera a su estilo: Aislinn como actriz en cine y series, además de conductora y entrevistadora de podcast. Vadhir como actor “serio” y cantante; en tanto José Eduardo ha encontrado su lugar en la comedia, algo que se le da de forma natural.

Llevan una muy buena relación y hay respeto mutuo, nos dicen, pero han dejado claro que sus enfoques en torno a sus carreras es estrictamente personal y no quieren parecerse al otro. De ahí que Aislinn no haya aceptado participar en programas de comedia como en los que ha sido requerido José Eduardo, quien a su vez, no se ha interesado en probar suerte en Hollywood, como lo ha hecho Vadhir, además de que con su reciente paternidad ha preferido no ausentarse mucho de su bebé.

Los hermanos Derbez juntos, pero cada quien en lo suyo. Foto: Instagram.

El viaje soñado y las pesadillas no contadas del reality de Poncho Herrera

En su faceta de conductor, Alfonso Herrera buscará sacar el lado más emotivo, desconocido y hasta divertido de cuatro famosos con los que viajará a Xcartet en “Destino soñado: un viaje sorpresa”, un reality de la plataforma Max en el que entrevistará y convivirá con personalidades como Karla Souza, Paulina Rubio, Melissa Joan Hart y Tony Dalton. Frente a las cámaras, Poncho presenta los mejores momentos de estas figuras, pero fuera de ellas, no faltaron las pesadillas tanto para la producción como por el conductor por los requerimientos de algunas, entre ellas, el sueldo que percibirían, tratándose de “estrellas de talla internacional” y de las comodidades que debían tener en el hotel, no sólo para tener a sus acompañantes cómodos, sino “para tener la privacidad necesaria”, así como las peticiones de “no tocar” este tema, algo que nos espectadores desde luego no verán en la pantalla.

Alfonso Herrera estrenará un reality show. Foto: Instagram oficial.

