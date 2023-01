Maite Perroni y Andrés Tovar presumen viaje juntos y mensajes románticos

Maite Perroni y Andrés Tovar viven uno de sus mejores momentos como pareja, esperan a su primer bebé, y en el reciente cumpleaños del productor, la actriz no dudó en dedicarle un amoroso mensaje que él respondió con la misma intensidad.

Maite está recibiendo muchas porras de su esposo Andrés, quien no ha dejado de darle difusión a la gira de RBD, donde Perroni se presentará ya como mamá, pues aunque anunció que estaba embarazada a inicios de enero, la también actriz ya tendría más meses de embarazo.

La relación de Maite y Andrés no se ha escapado de la polémica, el productor se separó de su exesposa, la también actriz Claudia Martín en medio de versiones de infidelidad, y aunque tiempo después él y Perroni aclararon que su romance surgió después de la separación de Tovar, las indirectas de Martín y otras versiones señalan lo contrario.

Maite Perroni y Andrés Tovar presumen su amor

El cumpleaños 42 de Andrés Tovar fue celebrado por la pareja con un viaje a las Islas de Barlovento en el Mar Caribe, en sus redes compartieron algunas fotografías y Maite le dedicó un amoroso mensaje a su marido, en el que asegura que es el amor de "sus vidas".

"Mi alma te estaba esperando y sí existías. Sí eres de carne y hueso y sí eres un mortal con alas, que no deja de soñar y compartirme cada día lo bonito que es vivir la vida en amor sano. Que eres consciente de lo importante que es trabajar por ser mejores, por crecer y tomarnos de la mano bien fuerte y para lograrlo juntos. Gracias por invitarme a recorrer un sin fin de emociones contigo, las más retadoras y hermosas de la vida, gracias por ser tú, tan humanamente real y tan increíblemente cierto. Te amo amor de mis vidas, cómo no podría creerme capaz de hacerlo. Sólo pido las cosas más bonitas para ti, que todo lo que desee tu corazón desde lo más profundo, se materialice para tu más alto bien. Feliz vuelta al sol", se lee.

Tovar respondió la felicitación de cumpleaños de su esposa:

"Te amo con toda mi ser. Soy el más feliz contigo. Dios con nosotros. Gracias por tanto esposa preciosa, hermosa, maravillosa".

En su cuenta de Instagram el productor también posteó fotos del lugar donde disfruta de unos días románticos con Maite, con quien asegura, está formando la familia que siempre soñó.

"Definitivamente hay que tener liderazgo en lo profesional y en lo personal. Hoy estoy con la mujer que había soñado toda mi vida, formando nuestra propia familia, que son mi mayor alegría. Con un trabajo que disfruto al máximo y proyectos increíbles en desarrollo. Gracias Dios por la fuerza, amor, coraje, certeza, fé, sabiduría y guía con la que siempre me has tomado de la mano y me ayudaste a llegar aquí… a mis 42 años, con los mejores regalos y siendo mucho más feliz", escribió.





