Maite Perroni enseña su álbum de fotos de la boda con Andrés Tovar mientras disfruta de una luna de miel secreta

Entre tantas especulaciones acerca de cuándo darían el sí frente al altar, por su compromiso anunciado a mediados de septiembre, Maite Perroni y Andrés Tovar finalmente se casaron en una boda con invitados íntimos y con mucha diversión. El sitio elegido por la pareja fue Valle Bravo y la flamante novia lució tres vestidos glamorosos para la ocasión.

El pasado sábado 8 de octubre la ex RBD celebró su unión matrimonial con Tovar y sus amigos de la banda que la lanzó a la fama no dudaron en asistir a su invitación. Así es como las redes sociales de Anahí Puente, Christopher Uckermann y Christian Chávez se llenaron de fotografías y videos con dedicatorias para su ex compañera de banda y elenco.

¿Dónde viajó Maite Perroni para su luna de miel?

Luego de su boda, la pareja disfruta sus primeros días de recién casados con el plan muy romántico que, según el portal “Hola México”, ha ideado Tovar para consentir a Maite. Mientras tanto, la actriz ha enseñado a través de su cuenta de Instagram algunas postales de lo que fue su fiesta de casamiento. Según la información que compartió el medio, el productor planeó una luna de miel de ensueño, intimidad y relajación, en un “paraíso” del cual no se sabe más nada.



Maite Perroni y Andrés Tovar en su boda. Fuente: Instagram @maiteperroni

En contacto con dicho portal, la protagonista de “Oscuro Deseo” afirmó que su unión con Andrés es una de sus mayores certezas. Respecto de los primeros días que están transitando como esposos, el marido de Maite Perroni mencionó a la prensa presente que la luna de miel estuvo planeada en modo sorpresa para la actriz.



Así fue la boda soñada de Maite Perroni y Andrés Tovar pic.twitter.com/FdnpEcm7Zb — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 12, 2022

Lo que sí dejó en claro el productor es que le mencionó a su entonces prometida que hiciera una maleta para la playa, pero no le dio más información ni ubicación geográfica del destino. Y respecto de su futuro, Andrés Tovar afirmó que casarse para ellos significa “celebrarse y comprometerse” con los proyectos que tienen juntos y con la vida que les depara.