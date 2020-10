Magia y fantasía hacen todo posible en Ghostwriter

La igualdad, la aceptación y la paciencia son algunos de los valores que busca enseñar la serie de televisión Ghostwriter, mediante situaciones llenas de magia y fantasía, que garantizan un entretenimiento sano y familiar.

“Creo que lo más importante que queremos compartir con esta serie es que todo es posible y que no sólo te fijes o juzgues a las personas por las apariencias, algunas personas sólo se basan en eso y no es así, las personas pueden hacer cualquier cosa que se propongan, la apariencia no importa, tú puedes hacer lo que sea, aprender lo que sea, usar tu mente y eso se lo queremos transmitir sobre todo a los niños y, bueno, también a los adultos”, comenta a EL UNIVERSAL, la actriz Amadi Chapata quien interpreta a Chevon Redmond.

“Acerca a las personas a la literatura”, así lo considera Justin Sánchez, quien interpreta a Curtis Palmer-Moreno, uno de los personajes principales, debido a que la trama se desenvuelve en una librería, en donde un fantasma hace cobrar vida a numerosos personajes de varios libros clásicos como El fantasma en el país de las maravillas.

“Esta serie te enseña a trabajar en equipo, la aceptación de los unos con los otros, todos somos iguales y, además, te introduce a la literatura, y eso es algo bueno para los niños, como de seis años a 11 años de edad, también te enseña a tener paciencia con los demás; realmente hay muchas cualidades que aprender de esta serie”, señala.

En la actualidad son pocas las series que apuntan a un público infantil, señalan los actores, es por ello que se busca mostrar la inocencia y la vida normal de un niño que trata de resolver sus problemas cotidianos.

“Creo que ese es el motivo de que la serie sea asombrosa, tenemos efectos especiales, mucha fantasía que brinda mucha satisfacción, además de la diversidad de cada personaje, que vienen de hogares que son muy realistas, y todo lo que nos rodea es diversión para los niños”, dice Sánchez.

“Las personas consumen más contenido que antes, porque estamos encerrados en casa, así que los más gratificante de este show, es que toda la familia lo puede ver junta y es muy satisfactorio para nosotros realmente poder proveer este tipo de experiencias”, ahonda el director de la serie Luke Matheny.

Afortunadamente, agrega, empezaron a filmar la segunda temporada (que se estrena este viernes a través de Apple TV+), antes de la pandemia, sólo les faltó detallar el sonido y correcciones de escena, pero de alguna manera lo solucionaron.

“Hasta este momento no hemos filmado nada durante esta pandemia”.