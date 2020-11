Magda Rodríguez hizo de "Hoy" un diamante de programa

Era una mujer sonriente, de esas que podían platicar, reír a carcajadas y trabajar, así como tener a su cargo uno, dos y hasta tres programas de televisión al mismo tiempo.

La muerte de Magda Rodríguez, ocurrida este 1 de noviembre es, sin duda, un duro golpe para la industria de la televisión, pues nunca se mostró enferma, no se supo, al menos públicamente, que tuviera algún padecimiento, y muestra de ello es que trabajó hasta el viernes pasado en "Hoy", programa del que estuvo al frente desde el 12 de marzo de 2018 y que mantuvo con altos niveles de audiencia, pues lo suyo, eran los matutinos.

"A mí me ha tocado mucho emprender luchas en programas que eran chiquitos y tratar de ser el número uno, y llegar al programa número uno -porque yo llegué a Hoy cuando ya era el número uno-, conservarlo, mantenerlo y competir frontalmente con la apertura de muchas más posibilidades televisivas, ha sido un reto, creo que lo hemos logrado y el poder entrar a la siguiente década con el ánimo, la cercanía y la promesa de Hoy lo haces tú", dijo ella a EL UNIVERSAL en diciembre 2019.

De acuerdo a información difundida por los paramédicos que la atendieron, la causa de su muerte habría sido un shock hipovolémico y sangrado de tubo digestivo. Sin embargo, el reporte de la policía de la SSC, que acudió también al domicilio de Rodríguez, contradice a los encargados de la ambulancia privada, ya que asegura que fue por un choque hipoglucémico, esto quiere decir por tener bajos niveles de azúcar en la sangre.

Al momento de su muerte, tenía 57 años, cumplidos apenas el 22 de octubre pasado. En el matutino la celebraron con pastel, mañanitas y un pequeño recuento de su paso por el programa. En su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta escribió.

" Así te recordaré siempre!! Sonriéndole a la vida... A lo bueno y no tan bueno!! GRACIAS por todo lo aprendido!! Gracias por ser ejemplo de lucha y de que los sueños se cumplen... Trabajadora INCANSABLE!! Gracias porque a pesar de las adversidades hiciste de un grupo de personas que trabajamos en un programa, UNA FAMILIA!!".

La misma Magda hablaba de este programa como el corazón de Televisa, ya que era "Hoy" el que empezaba a bombear y a contar historias todos los días.

Hija de los actores Malena Doria y Jorge del Campo, Magda comenzó a trabajar en "La Fábrica de Sueños" (Televisa) desde muy joven, aunque luego se mudó de empresas para cosechar éxitos como un premio Emmy en 2014, cuando estuvo al frente del programa “Un nuevo día”, en Telemundo.

Produjo “Despierta América”, para Univisión, y durante su estancia en TV Azteca también tuvo éxitos como "Enamorándonos" y "La Academia”.

“Club de Eva”, formato hecho solamente por mujeres de distintas edades y “Con sello de Mujer” fueron otros de sus programas en esa empresa.

Cuando se puso al frente de "Hoy", en 2018, Rodríguez venía de producir el exitoso reality (hoy extinto) “Enamorándonos”. En diciembre de 2017 Ventaneando había informado que Magda dejaba la empresa junto a su hija, Andrea Escalona, y meses después se dio la noticia de que ella estaría al frente del matutino más importante de la empresa de San Ángel a lado de su hija y a su hermana también llamada Andrea como productora asociada.

Previo a su llegada, dijo a EL UNIVERSAL que quería hacer del programa un formato más cercano con la gente, ir a las colonias, interactuar con el público, y así lo hizo. Los cambios, como meter a Yaneth García, fueron tan aplaudidos como criticados, pero ella siguió adelante, incluso, aclarando los muchos rumores sobre su salida, sorteando las polémicas, porque si un sello tenían sus programas, era que resultaban polémicos, y exitosos.

“Estamos en el ojo del televidente y al final eso me gusta; he llorado a veces cuando ponen tuits, la crítica es fuerte; hay cosas que son verdad y otras que exageran, pero al final somos seres humanos y mi trabajo es tratar de entretener”, contaba.

Adicta al trabajo como ella misma se reconocía, aprovechó su regreso a Televisa para proponer varios programas: el formato "Guerreros 2020", que resultó afectado por la pandemia y tuvo que mover sus grabaciones de abril a junio, con la conducción de Tania Rincón y Mauricio Barcelata. Cuando supo de su muerte, Tania entró en shock.

También produjo un formato que tenía muchas ganas de hacer desde hacía tiempo: "Laura sin censura", un programa con el que, además, traía de vuelta a la polémica conductora de televisión, con quien no tuvo miedo de aventurarse, sabiendo que Bozzo tenía su carácter.

“Ella y yo nos hemos llevado muy bien durante mucho tiempo, pero nunca hemos laborado juntas, ella tiene su carácter y espero que la admiración que nos tenemos sea lo que prevalezca, en busca de un contenido mejor”, señaló Magda poco antes de estrenar el formato junto a la peruana, quien este domingo, como muchos, no podía creer la noticia.

"Estoy bastante mal, no me siento bien. No entiendo nada todavía, estuve con ella el viernes", dijo Laura a EL UNIVERSAL, seriamente afectada por la noticia.

En diciembre pasado, en medio del mucho trabajo que siempre tenía, Magda se tomó unos días de vacaciones para irse con su hija y su familia al fin del mundo, un viaje que dijo, hacía años que quería realizar.

“Me voy con mi hija, con mi hermana, con mis dos sobrinas al fin del mundo, en un viaje que queríamos hacer desde hace mucho, el sueño de mi hermana era ir a La Patagonia, de recorrer Chile, Argentina, ver los glaciares, es algo que por naturaleza no sabemos cuánto más dure, nos vamos en un barco en año nuevo y navidad”, contó.

Y es que aunque se escapaba para viajar con su hija (con quien mantenía una relación muy cercana), siempre volvía para trabajar de lleno en la pantalla chica. Ella misma contaba que se despertaba muy de madrugada para comenzar a trabajar.

“Todos los días yo me levanto a las cinco de la mañana y es continuo y a veces a las diez de la noche yo sigo trabajando, (irme de vacaciones) es una manera de despejar la mente y de iniciar una nueva década bajo nuevos bríos y otros ámbitos”, dijo a EL UNIVERSAL en diciembre de 2019.

Así como estaba obsesionada con el trabajo, en últimos años Maga puso especial énfasis en su salud, como ella misma compartía en las entrevistas, hacía ejercicio, comía mejor, y trataba de llevar una vida más saludable.

En sus redes sociales siempre se mantuvo muy activa, compartía fotos de su hija, de sus amigos y de los invitados que llevaba al matutino.

En cuanto a su carácter, se mostraba siempre dispuesta a dar entrevistas, a aclarar rumores y a comentar las novedades o los cambios que había en sus programas, en los que, sin duda, ella había visto crecer y evolucionar la televisión, su casa.

“Yo creo que algo que ha sido fundamental en la televisión han sido los cambios que nos tocó vivir a todos nosotros, de las redes sociales yo sí te puedo decir que yo antes hacía televisión sin redes sociales, y hacer televisión con un contacto tan directo con el público te cambia radicalmente el punto de vista”.

En 2019, le dieron el Premio TVyNovelas al Mejor Programa de entretenimiento, por su trabajo en "HOY" y para la entrega de este 2020, el matutino fue nominado como Mejor programa de Entretenimiento, donde competía con producciones como Cuéntamelo Ya!, Más noche y Me caigo de risa, este último fue el ganador de la presea.

En octubre de este año le dieron el premio Honoris Causa en la organización World Leaders Organization (Organización Mundial de Líderes) y OMLID University en Nueva York por su trayectoria como productora de televisión.

