Magali Boyselles prefirió actuar que analizar

Magali Boysselle iba a ser psicóloga cuando la actuación literalmente se le cruzó en el camino. La actriz mexicana había ido a inscribirse a la Facultad de Psicología pero se atravesó por el taller de literatura teatral, se inscribió y eso cambió su destino.

Por esta razón es que no se siente tan ajena interpretando a la terapeuta de Maite Perroni en la serie Oscuro deseo.

“Descubrí que quería ser actriz de churro, fui a la UNAM a inscribirme y me atravesé a teatro, tomé una clase y ahí dije ‘no, qué psicología, lo mío es actuar”, contó Boysselle en entrevista.

Como parte de la nueva serie mexicana de Netflix, Boysselle tuvo que prepararse mentalmente para ser un apoyo de los sentimientos que Alma, el personaje de Perroni, manifiesta.

“Está un poco en mi naturaleza, además he tomado clases de terapia thetahealing y hasta la he impartido, por eso no fue tan difícil conectarme, pero tuve que forjarme una cierta ecuanimidad y generosidad”.

Enfrentarse al género del thriller erótico fue un reto como actriz, pues su participación en la historia desata muchos de los sentimientos que la protagonista desarrolla, mismos que, considera no deben evadirse, como la sexualidad y la incertidumbre. Para Magali la importancia de su papel además recae en dejar ver el lado sensible que también poseen las mujeres empoderadas.

“Es una serie en donde la mujer está bastante en el lugar en el que le corresponde y eso es una posición de empoderamiento, fortaleza, pero también maternal y amorosa, porque también somos eso las mujeres, no sólo somos fortaleza sino que tenemos todo un abanico”, afirma.

Durante la filmación ella trabajó con la directora Kenya Márquez, pero en su carrera, con proyectos como Cita a ciegas y Preso número uno ha sido testigo de la incursión de las mujeres en puestos que antes eran exclusivos de los hombres, como la dirección fotográfica.

“Como profesional de este medio me emociona muchísimo que haya mujeres directoras o en otros puestos, además de que esta serie es a nivel mundial y la hechura compite con cualquier proyecto del mundo, si mañana te quieres ir a España ya tienes una referencia”, dijo.