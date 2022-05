Madres que no figuran en los cuentos de hadas

Una de las canciones más populares que el Día de las Madres suena por todo México reza: “A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio”.

Aunque está en el inconsciente de todos, quizás en la actualidad la letra de este tema ya no describe de manera precisa a todas las madres, pues a algunas, sin haber dado a luz, la vida las llevó a hacerse cargo de sus hijastros.

En el mundo del entretenimiento existen las madrastras, que se vuelven las nuevas madres, y se alejan de la premisa que los cuentos infantiles han puesto sobre estas figuras; en la vida real dejaron de ser villanas y se han acercado más al rol de una segunda madre.

Los casos en el espectáculo van desde personajes como Mayrín Villanueva, Sandra Echeverría, Angelique Boyer, Claudia Álvarez, Angélica Vale, hasta Salma Hayek o Jennifer Lopez.

ANA BÁRBARA

Una de las celebridades que no sólo fungió como madrastra, sino que hasta la fecha sigue llevando el nombre de madre para sus hijastros, es Ana Bárbara.

En 2006 la cantante se hizo cargo de los hijos de su entonces pareja, José María Fernández “El Pirru”, quien enviudó en 2005 de Mariana Levy, hija de Talina Fernández, y quien perdió la vida por un ataque al corazón, luego de que ella y su familia fueran víctimas de un asalto en la Ciudad de México.

Aunque el matrimonio entre la cantante y el empresario duró sólo cuatro años, la intérprete de “Bandido” se ganó el cariño de los hijos de Levy, que hasta la fecha la buscan para que los aconseje y cada 10 de mayo la festejan.

“Nunca he hecho distinción entre mis hijos, en mi corazón viven todos y no pagan renta. Ellos han sido una fuente inagotable de inspiración y, aunque la gente cree que yo soy la que les he dado amor, lo que no saben es que son ellos quienes me lo han dado y han hecho que yo me realice como madre”, dijo Ana Bárbara.

Esta relación que existe entre Ana Bárbara y quienes ella llama “sus hijos de amor” es mutua, y para muestra la carta que le envió José Emilio Fernández Levy (hijo de Mariana Levy y José María Fernández), por motivo del Día de las Madres.

“Primero que nada, gracias por ser mi mamá, gracias por llegar a tapar este vacío que teníamos cuando éramos niños y por seguir tomándolo. Gracias por partirse siempre la [email protected] para poder sacarnos adelante, para ayudarnos, para venir a vernos o para que nosotros vayamos. Ma’, no sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá, porque eso eres, porque desde los ocho meses me recibiste en tus manos”.

“Tal vez no me pariste y no estuve nueve meses en tu panza, pero eso no es lo que hace a una madre, una madre es la que se desvive día a día por los hijos como tú lo has hecho con tus hijos de sangre y con los que tú adoptaste”, dice un extracto de la carta.

Así como Ana Bárbara, existen otras celebridades que también desechan aquel mito de la madrastra mala y villana de la historia.

THALÍA

En los 20 años que lleva casada con el empresario musical Tommy Mottola, la actriz mexicana ha procreado dos hijos y al mismo tiempo se ha encargado de tener una buena relación con los que Mottola tuvo en su anterior matrimonio.

La cantante es madrastra de los dos hijos mayores de su esposo; Michael Mottola, el mayor, en sus redes sociales constantemente comparte imágenes al lado de la intérprete de “Amor a la mexicana”.

En una de ellas se puede ver la buena relación que comparten. “Siempre hay diversión con ella”, escribió el joven junto con la foto.

MAYRÍN VILLANUEVA

Luego de iniciar una relación amorosa con Eduardo Santamarina, la actriz inició una buena relación con Roberto Miguel y José Eduardo, los gemelos que su esposo tuvo junto a Itatí Cantoral.

ANGÉLICA VALE

Hace 11 años la actriz mexicana contrajo nupcias con el empresario cubano Otto Padrón y con ello Vale también tomó la responsabilidad de ser una buena madrastra para Carolyna y Elizabeth, fruto del primer matrimonio de Padrón.

Vale y su esposo además tuvieron dos hijos, Daniel Nicolás y Angélica Masiel, y esta familia de seis muestra, en repetidas ocasiones, la buena relación que existe entre todos a través de sus redes sociales.

CLAUDIA ÁLVAREZ

La actriz mexicana dice llevar una buena relación con Max y Alexandra, los hijos mayores de su esposo Billy Rovzar.

“No me gusta decir que soy su madrastra, se escucha muy feo, pero soy su amiga”, dijo la actriz hace unos años.

Esta buena relación también se ha dejado ver en las redes sociales de Álvarez, donde frecuentemente ella felicita a sus hijastros por los logros que ambos tienen en su vida.

ANGELIQUE BOYER

Desde 2014 la actriz de origen francés mantiene una relación sentimental con el argentino Sebastián Rulli; aunque no se han casado, eso no ha sido impedimento para que Boyer funja como madrastra del hijo que Rulli y Cecilia Galliano procrearon juntos.

IRINA BAEVA

Caso similar al de Boyer es el de la actriz de origen ruso, quien luego de cuatro años de relación con Gabriel Soto ha podido convivir con las hijas que su novio tuvo en su matrimonio con Geraldine Bazán. La actriz parece sentirse muy cómoda alrededor de las pequeñas. De hecho, las fotos demuestran que el sentimiento es mutuo.

SANDRA ECHEVERRÍA

La actriz y cantante tuvo un hijo fruto de su relación con Leonardo de Lozanne.

El cantante ha señalado que Echeverría y sus hijos Bruno y Alexis, fruto de su anterior matrimonio, llevan una excelente relación.

Leonardo en una reciente entrevista señaló que sus hijos mayores quieren mucho a la actriz, situación que le da mucha paz y tranquilidad.

ELIZABETH ÁLVAREZ

En 10 años de matrimonio, la actriz se ha encargado de que los hijos de su esposo Jorge Salinas y los que ambos han tenido lleven una buena relación.

La actriz ha apostado por la unidad de los miembros de su familia y ha procurado que sus hijos mantengan una relación cercana con sus hermanos mayores, hijos de Jorge, por ello asegura que sus mellizos aman a sus hermanos.