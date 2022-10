Madonna luce irreconocible, usuarios la comparan con Lyn May

"La reina del pop" se encuentra nuevamente en la polémica, pero en esta ocasión no se trata de sus peligrosos acercamientos a otras artistas, tampoco alguna de sus declaraciones y mucho menos su último tema musical, el cual no recibió buenas críticas. En esta ocasión, Madonna está dando de qué hablar por su aparienca física.

Si bien es cierto que a sus 64 años puede presumir de un increíble y tonificado cuerpo, gracias al ejercicio, el baile y una buena alimentación, el paso del tiempo en su rostro es innegable y aunque ha querido disminuir los estragos de la edad con tratamientos y arreglitos estéticos, algunos de sus fans opinan que ya se le paso la mano.

En su juventud, la intérprete de "Like a Virgin" conquistó a toda una generación por su actitud desenfadad, su música y su belleza, pero ahora, sorprendió a sus fans al publicar en un video en el que, aseguran, ya no queda anda del ícono ochentero, incluso, dicen que no se parece a ella.

En el clip en cuestión, Madonna aparece en el baño de su casa mientras intenta "encesatar" su ropa interior en un bote de basura: "Si fallo, soy gay" y aunque esta declaración si atrajó la atención de los usuarios, lo que realmente se convirtió en tema de conversación fue su look, ya que aparecía completamente de blanco, con el cabello rosa, sin cejas, con el rostro hinchado y las facciones completamente cambiadas.

Algunos de sus fans aseguraron que no la reconocieron y lamentaron que no haya parado a tiempo con el bisturí; otros por el contrario la compararon con la mexicana Lyn May, La trigresa del Oriente y hasta con el rockero Marilyn Manson: “Pensé que era Marilyn Manson y no lo digo de broma”, “Ya no es la Madonna de antes”, "La veo y no puedo creer sea Madonna", "Soy yo o se está pareciendo a Lyn May", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Madonna se ha inclinado por una vida mucho más espiritual, pero a pesar de ello no dejó de lado la vanidad y según algunos expertos al analizar su rostro, se habría sometido a procedimientos como lifting frontal, cirugía de párpados, blefaroplastia, cantopexia, lo que habría cambiado por completo su aspecto.



Así luce "La reina del pop" Foto: TikTok

