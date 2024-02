“Madame web”, la nueva heroína de Marvel con el poder de ser mujer

Dakota Johnson no siente temor ante los proyectos cinematográficos que se le presentan.

La actriz pudo procesar las miradas y las críticas de la audiencia global en la trilogía de Cincuenta Sombras, y ahora se considera más que capaz para enfrentar con la misma tenacidad el reto de ser una superheroína del Spiderverse.

Su objetivo al interpretar a Cassie en el filme Madame Web es, ante todo, inspirar a las mujeres desde el mundo de los cómics.

“Lo que es gracioso es que Cassie se siente más como una bruja, para mí, de una manera muy genial, pero me encanta que ella sea una superheroína y me emociona porque quiero que las personas que son grandes fans de los cómics sean felices, pero también siento que hemos creado algo nuevo y fresco y me siento orgullosa de ello”, dice Dakota Johnson en entrevista.

Junto a las actrices Sydney Sweeney, Isabela Moner y Celeste O’Connor la actriz demuestra en la recién estrenada cinta, del universo de Spider-man, que el poder de las mujeres es innegable, sobre todo cuando se unen, algo que Johnson practica en su vida real.

“En mi vida las relaciones con mujeres son las más profundas que tengo. Además tengo dos hermanas menores que me importan mucho y me siento muy protectora con ellas, pero también quiero que sean las versiones más poderosas de sí mismas, así que me identifiqué mucho con ese sentimiento que Cassie tiene hacia las tres mujeres más jóvenes, es una dinámica que me encantaría ver más”, señala.

La historia, dirigida por S. J Clarkson, sigue a una mujer que después de un accidente comienza a tener visiones del futuro y descubre que en el pasado tuvo una interacción con una poderosa araña que le otorgó poderes, mismos que tendrá que usar para defenderse de un adversario mortal, que también está detrás de otras mujeres.

Balance de género

Las chicas no están solas, pues la cinta también busca conciliar la idea de que las mujeres poderosas pueden ser ayudadas por hombres valientes, sin que ello disminuya en nada su capacidad.

“No quiero desalentar a los hombres en esta película, porque también tenemos grandes actores con Adam Scott y Tahar Rahim, quienes también son feministas”, señala la directora.

“No es común tener actores que quieran papeles secundarios, encontrar intérpretes masculinos que estén felices de apoyar a mujeres protagonistas y ellos lo dieron todo”, agrega S.J Clarkson.

En la trama, por ejemplo, el mexicano José María Yazpik interpreta a Santiago, un hombre de la comunidad “Las arañas”, que reside en Perú y son humanos con capacidades arácnidas. Él ayuda a Cassie a sobrevivir y después le explica su función en el mundo.

“Hay una maravillosa historia de fondo en los cómics sobre la leyenda del pueblo de ‘Las arañas’ y siempre sentí que eran un tipo de gente araña antigua muy interesante y mística, por eso pensé en ellos antes que cualquier otro personaje y es emocionante que se complementen”, destaca la directora.