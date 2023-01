MacGyver: así luce a sus 72 años Richard Dean Anderson

MacGyver siempre será uno de los personajes que dejó huella en el corazón de millones de fans de la serie homónima y nada de eso hubiera sido posible sin el talento y el carisma de quien lo encarnó: Richard Dean Anderson.

La serie protagonizada por el actor que pronto cumplirá 73 años, es una de las más exitosas de los años 80 y sus fans siempre lo recuerdan con mucho cariño. La producción culminó en 1992 y desde entonces son millones de televidentes que pueden acceder a las aventuras de MacGyver por plataformas de contenido streaming.

Próximo a cumplir otro año más de vida, Richard se encuentra al margen de los proyectos artísticos desde 2013. Antes de desaparecer de la pantalla chica, el artista nacido en Minnesota, Estados Unidos, no quiso ser partícipe de interpretar a personajes dentro de producciones como “Duro de matar”, por la violencia y las armas.

En una oportunidad, el productor declaró ante la prensa que MacGyver tenía un objetivo: “La serie buscaba crear conciencia sobre el uso de armas, por ejemplo, un tema con el que me siento identificado. De hecho, siempre estuvimos en la lista negra de la NRA, la Asociación Nacional del Rifle y es algo de lo que estoy orgulloso”.



Así luce el actor Richard Dean Anderson en la actualidad.Fuente: Twitter @showmundialshow

Respecto de su salida del mundo de las series y del espectáculo, el actor ha declarado también: “Siempre me ha costado entender y aceptar el fenómeno de la fama. Soy un chico de Minnesota, donde la gente no está interesada en la celebridad o la fama, por apetecible que sea. Además, me estoy haciendo mayor. Y ahora eso me avergüenza todavía más”.