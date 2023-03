Durante la su última aparición en la televisión, Lyn May se convirtió en objeto de fuertes críticas y es que los coqueteos de la vedette hacía uno de los conductores del programa al que fue invitada, hicieron que los televidentes la señalaran de supuesto acoso.

Recientemente, May estuvo en "Hoy Día", emisión de Telemundo en la que participa Daniel Arenas. La bailarina llegó partiendo plaza, en un trono dorado que era cargado por varios modelos. De inmediato fue escoltada por Arenas y desde ese momento no tuvo reparo en demostrar su interés por el colombiano.

Además de saludarlo con un doble beso, Lyn también puso su pierna arriba de la del actor, no dejó de acariciar sus manos y lanzarle piropos durante todo el segmento, algo que según los usuarios de las redes sociales, no fue del agrado de Daniel pues, aseguraron, podía verse bastante incómodo: "Me estás sonrojando. Estamos al aire, de pronto no es algo tan público”, dijo, en vivo.

Pero lo que el público no le perdonó y causó que fuera tan atacada en las plataformas digitales, fue cuando la vedette reveló que buscaba un hombre igualito que el conductor y hasta intentó robarle un beso en la boca, el cual Arenas declinó.

Las acciones de Lyn May no tardaron en ser cuestionadas y reprobadas por los usuarios; incluso se fueron en contra del programa por no haber defendido al colombiano: "Esta señora literalmente acoso al presentador todo el tiempo de una forma muy grotesca, menos mal que es un caballero", "Que falta de respeto que un programa permita el acoso de esta manera", "Eso fue una falta grave de respeto hacia el conductor", "Esa señora le faltó el respeto al presentador, que mal que ninguna de sus compañeras trató de ayudarlo", "Que pena me dio Daniel con el acoso de esta señora, este tipo de “gracias “ no se deberían permitir en televisión", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

