Hija de Pedro Infante desconoce a Heidy como familiar suya: "No se apellida así"

Lupita Infante Torrentera, una de las hijas reconocidas de Pedro Infante, negó cualquier tipo de parentesco con Heidy Infante, de quien se tuvo mayor conocimiento en el medio artístico luego de ser agredida por Yian "N", luego de que la golpera severamente y tocara en sus partes íntimas, y aunque la cantante y actriz asegura que Heidy no es una de las integrantes de la familia, se solidariza con ella ante el ataque del que fue víctima.

Fue en marzo pasado cuando un cantante cubano, identificado con el nombre de Yian, subió al escenario donde la joven cantante estaba presentándose, en la búsqueda de interpretar una canción con la banda que musicalizaba el evento, situación que se salió de control cuando Heidy le dio una palma en los glúteos, solicitándole que volviera a integrarse con el demás público y el hombre, enfurecido, arremetió en contra de ella.

A partir de ahí, el nombre de Heidy cobró importancia en los medios de comunicación pues, pese a que es cantante desde hace años, es ahora hasta que se tiene mayor conocimiento de ella. Sin embargo, desde que acontecieron los hechos, la familia Infante no se había pronunciado acerca del lazo consanguíneo que les une a la cantante, hasta este fin de semana, cuando se llevó a cabo un evento en conmemoración del aniversario luctuoso de Pedro Infante.

El periodista Michelle Rubalcava habló de esta información en su canal de YpuTube, a propósito de que fue invitado a conducir el evento, pues el equipo de Infante Torrentera se puso en contacto con él para hacer la propuesta, sin embargo, el presentador no aceptó debido a que querían que lo hiciera gratis, situación que no le pareció, debido a que "Mich" considera que sólo quería ahorrarse un dinero con el que sí cuenta la familia.

"Ya ven que fue el aniversario luctuoso de Pedro Infante que ¿qué creen?, les voy a contar el chisme, pues me invitaron a conducirlo, qué linda (doña Lupita Infante Torrentera), se lo agradezco, pero no quería pagar (y) no, no, no, pues si será muy Pedro Infante y lo que tú quieras, pero mi trabajo vale, no voy a ir ahí siete horas conduciendo, pues Pedro Infante ni siquiera me lo va a gradecer, habrá alguien que lo quiera hacer de a gratis", contó.

Otro de los pormenores de los que habló fue de la respuesta que Infante Torrentera que hizo cuando un medio le preguntó por su parentesco con Heidy, pero ella negó que existiera algún vínculo familiar.

"No se apellida así, no la conocemos (...) No es nada mía, en su momento les enseñaré pruebas, me he quitado muchos de encima, las cosas solitas por su propio peso caen, no han investigado; vean dónde nace, cómo nace", destacó.

Y aunque negó que fueran familia, eso no impidió que Lupita se solidarizara con Heidy, luego de la agresión física de la que fue víctima, al asegurar que ninguna mujer debe´ria verse expuesta a una situación como por la que tuvo que pasar la cantante.

"Una agresión pavorosa que no podemos recibir ninguna mujer".

En el pasado, Heidy ha contado que es hija de América Infante, hija de Isabel Navarro, una mujer que en su juventud fue secretaria de un productor discográfico que trabajaba con Pedro Infante y al que conoció en las instalaciones de su trabajo, en el que le confesó su amor y admiración, por lo que el actor le pidió un beso.



