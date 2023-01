Lupillo Rivera salvó a Belinda de este escándalo mientras eran novios

El romance no confirmado (oficialmente) entre Lupillo Rivera y Belinda sigue dando mucho que hablar. Si bien esta historia ya forma parte del pasado para la actriz y cantante, lo cierto es que cada tanto se sigue filtrando detalles de este romance. Esta fue un periodista de espectáculos quien hizo referencia al escándalo del que se salvó mientras eran pareja.

Hace un tiempo fue la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, quien reveló que la actriz de “Bienvenidos al Edén” estaba muy enamorada del hermano de Jenni Rivera. En su paso tras “La casa de los famosos” sostuvo que Belinda llegó a llorar por el amor del cantante. Han sido estas declaraciones las que han llevado a que se filtre otra información de esta pareja.

Pese a que ni Belinda, ni Lupillo Rivera lo oficializaron todos saben que entre ellos existió un romance. Incluso, el cantante llegó a tatuarse la cara de la intérprete de “La niña de la escuela” en su brazo izquierdo. Ya ha pasado mucho más de un año de esto y hasta el diseño ya fue tapado por otro. Pese a ello siguen circulando rumores.

Se dice en los medios que Lupillo Rivera y Belinda serían los protagonistas de un video íntimo que estuvo a pinto de salir a la luz. Sin embargo, fue el cantante quien terminó por frenar la reproducción y quien evitó que la situación se volviera un verdadero escándalo en su momento. Fue Gustavo Adolfo Infante quien confirmó esta noticia.

Según el periodista, Lupillo Rivera no quería que se perjudicara su imagen y mucho menos la de Belinda. "Yo creo que sí salieron, pareja no creo que hayan sido. Aunque me contaron que fueron a un antro sobre Masaryk, que estaban ahí y que se echaron unos tragos y empezaron a besarse. Y le costó un dineral al manager de Lupillo Rivera comprar ese video", sostuvo.