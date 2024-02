Lupillo Rivera asegura que buscó a su hermana Jenni con grupos del narco tras la noticia de su desaparición

Lupillo Rivera se mostró conmovido al recordar cómo fueron los momentos de la muerte de su hermana, la también cantante Jenni Rivera, ocurrido en 2012 en un accidente aéreo poco después de haber terminado un concierto en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León.

Lupillo, participante de "La casa de los famosos", recordó dentro del reality lo complicado que fue confirmarle la desgracia a sus padres, y confesó que ante la noticia de la desaparición de su hermana , él se movió y contactó a varios grupos del narcotráfico en México para preguntarles si tenían a su hermana.

La llamada "diva de la banda" se encontraba en su mejor momento artístico cuando ocurrió la tragedia, el día que murió la esperaban en el reality "La Voz México", donde era parte de los coaches junto a Miguel Bosé, Paulina Rubio y Beto Cuevas.

Lupillo preguntó por Jenni con los narcos

Dentro de "La casa de los famosos", Lupillo recordó lo significativo que fue encontrar un versículo de la Biblia entre los restos del accidente que sufrió su hermana Jenni Rivera.

Entre los restos había una Biblia quemada, pero una hoja que contenía un versículo de principio a fin, con todo y su respuesta, no se quemó, lo cual para él significó un mensaje mandado por su hermana y que confirmaba su muerte.

Reconoció que fue un momento difícil para la familia, pues sus hermanos no creían que Jenni estuviera muerta debido a que alguien hackeo su Twitter, se hizo pasar por ella asegurando que se encontraba cerca en un río, mojándose, con mucho frío; cerca del lugar del siniestro, en efecto, había un río.

Mencionó que en un primer momento no sabían si era atentado o no, por lo que tomaron con cautela el momento en el que las autoridades les llamaron para que se presentaran en el lugar de los hechos; él junto con sus hermanos Gustavo y Juan salieron en la rifa para ir, él ya sabías que Jenni estaba muerta porque lo habían solicitado para la prueba de ADN.

Antes de que se confirmara la muerte de la llamada "diva de la banda", Lupillo asegura que se contactó con diferentes grupos del narco en México para preguntar si tenían a su hermana, incluso, dijo que les propuso "hacer un intercambio", él por Jenni.

“Yo ya había checado contactos que uno tiene, dije quiero saber si la tienen, quiero saber si tienen a mi hermana porque había un avión abandonado en Culiacán, ‘si tienen a mi hermana wey échame la mano y cambiamos el lugar, yo voy por ella y me quedo yo’ y me decían ‘no Lupe’... llamaba al otro lado, ‘quiero saber si tienes a mi hermana’ , y ese mismo me da el teléfono de la otra plaza, le marcaba y ‘oye wey, si tienen a mi carnala avísame”, recordó.

Desacreditan versión de Lupillo Rivera

Al parecer este detalle sobre que Lupillo Rivera contactó a varios grupos narcos para preguntar si tenían a su hermana Jenni, el cantante no lo había revelado con su familia, pues su hermano Juan negó que estos dichos sean ciertos, aseguró, en entrevista con "De primera mano" que se tratan de mentiras.

La madre de Lupillo, la señora Rosa Saavedra negó, en este mismo programa televisivo, que alguna vez su hijo Lupillo le hubiera comentado lo de las supuestas llamadas a los grupos del narco, y pidió que ya dejen de relacionar a su hija con el narcotráfico, pues afirma que nada tuvo que ver con ese mundo, pues de haber sido así mejor se hubiera dedicado a ello, que se gana más, y no a cantar.

