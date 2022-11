El día de ayer la Selección Nacional de México vivió su primer descalabro al ser derrotado por el equipo Argentino, durante su segunda aparición en el mundial de Qatar 2022. Sin embargo, quien se robó los reflectores tras el partido, fue el influencer Luisito Comunica, pues apareció, en redes sociales, portando la playera albiceleste.

En las imágenes que el propio youtuber compartió en su cuenta oficial de Instagram, se le puede ver usando el número 10, correspondiente a Messi, mientras posa con diferentes aficionados del país sudamericano, incluso publicó un video alentando a la selección.

Lo curioso, es que horas antes, Luisito ya había subido una imagen con la tradicional camiseta verde de México, lo que le valió cientos de críticas por parte de los usuarios, quienes lo llamaron traidor.

Si bien es cierto que el objetivo de la justa mundialista es crear lazos entre las naciones, los seguidores del influencer no tomaron muy bien sus acciones y así le respondieron en las redes: “Me decepcionaste, como le das la espalda a tu país en el mundial”, “En este momento dejo de seguir en todos lados”, “¿Que pasó? No te cambies de bando. 100% México”, “A eso le llamo querer llamar la atención”, “El mexicano más vendido”, “Luisito vendepatria”, “Que villamelón”, “Te me caíste”, “Decepción nacional”, son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Los cierto es que, en varias de sus historias de Instagram, Luisito reveló que fue durante el partido que un aficionado argentino se acercó a él para que cambiaran de camisetas, algo que él consideró como un gran gesto, por lo que accedió a hacerlo.

A pesar de los comentarios que ha recibido, el también empresario decidió tomarlo con muy buen humor y compartió uno de los meses que circularon para responder a sus detractores: “Ni judas fue tan traidor”, escribió junto a la imagen.



Esta es la imagen con la que el influencer respondió a las críticas Foto: Instagram

Pero no todo fueron ataques, algunos de sus fanáticos salieron a su defensa y aseguraron que no se trata de dividir, sino de que todos puedan reconocer la grandeza de otros equipos, aunque no sea su nación de origen: “¿Este es tu ídolo? Porque el mío sí”, “Luisito lo entendió todo”, “El mejor youtuber de Latinoamérica, no sólo de México”, “Te quiero Luisillo”, “Luisito es de todos los países”.

