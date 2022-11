Luis Miguel: esta es la canción que grabó hace 30 años para un comercial de gaseosa que él mismo protagonizó

Luis Miguel volvió al mundo de los comerciales en plena pandemia. La última vez que lo habíamos visto promocionando un producto había sido 16 años atrás. El coronavirus le sirvió de regreso para volver a su faceta de modelo de marca que no practicaba desde hacía casi dos décadas.

La publicidad de Luis Miguel para UberEats pronto era tendencia en las redes sociales. Nadie lo vio venir y “El sol” verdaderamente sorprendió a sus fanáticos mientras esperaban más episodios de su exitosa serie. Hay quienes dicen que llegó a cobrar cerca de 1 millón de dólares por el comercial.

La suma que se guardó Luis Miguel en el bolsillo sería una cifra cercana a los 22 millones de pesos mexicanos. Sus 20 segundos promocionando la app de comida se estrenó el 27 de mayo del 2020 y a la fecha sigue siendo muy recordado por el fandom. Pero este no ha sido el único comercial exitoso en su carrera. Repasemos.

Cuál es la canción que Luis Miguel grabó hace 30 años para un comercial de gaseosa

Luis Miguel siempre fue muy selectivo a la hora de poner su rostro en la marca de algún producto. El cantante ya había realizado promociones para Sabritas, Corona y hasta Ferrero Rocher. Pero hubo una publicidad que grabó hace casi 30 años para Coca Cola que pocos recuerdan a la fecha. Incluso se utilizó como base del clip promocional uno de sus temas más famosos de la época.

Fue en los 90’ cuando Luis Miguel adaptó su ya clásico “Será que no me amas” para Coca Cola. El artista cambió la letra por comentarios que promovían el consumo de la bebida. Lo hizo de forma tan pegajosa que no hubo en el país quien no la cantara en aquellos años. Con gafas de sol y camiseta blanca se volvió uno de los protagonistas de comerciales más aclamados hace tres décadas atrás.