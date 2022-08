Luis Miguel, el apoyo incondicional de Alicia Machado ante las críticas que recibía por su peso

Para nadie es un secreto el rencor que siente Alicia Machado contra el empresario Donald Trump, pues ella misma ha confesado que durante su reinado como Miss Universo, fue el blando de las críticas y ataques del exmandatario estadounidense por su peso.

La venezolana recuerda con dolor que Trump solía llamarla gorda, discutía sobre su peso con los medios de comunicación y hasta llegó a llamarla “Miss Piggy”; sin embargo, en medio de tanta humillación tuvo el apoyo incondicional de uno de los galanes más importantes de la época, nada más y nada menos que Luis Miguel.

La ahora actriz y conductora, reveló, en entrevista con Yordi Rosado, que en ese momento tan complicado de su vida fue cuando conoció al llamado “Sol de México”, quien no sólo se convirtió en un amor fugaz, también en un aliado contra la campaña de bullying que estaba viviendo.

“Tengo muy bonitos recuerdos de él, aparte de que él me ayudó mucho en esa época. Cuando Trump hacía lo que hacía, pinche viejo lo odiaba, él (Luis Miguel) me decía ‘No, tú no estás gorda, él es un imbécil, tú no le hagas caso’. Me daba mucho apoyo, entonces me encantaba andar con él. Todo el planeta me decía que yo era gorda menos Luis Miguel”, dijo.

Machado, también recordó cómo fue que inició el romance con el intérprete de “Suave”, incluso, confesó que fue él quien la buscó:

“Cuando gano Miss Universo, me llevan a vivir a Los Ángeles y a hacer las fotos oficiales con un fotógrafo que era famosísimo y era amigo de él. Él (Luis Miguel) estaba en Acapulco, vio el concurso y se apareció en la sesión de fotos, se paró detrás del fotógrafo. No me había dado cuenta que era él, hasta que salgo, lo veo y me meto como a un cuartito y una señora: ‘es Luis Miguel, no lo puedo creer’”, agregó.

Tras ese primer encuentro el artista consiguió el número telefónico de la entonces modelo y comenzaron a salir. Aunque lo suyo fue algo del momento, Alicia lo recuerda con mucho cariño: “fue una época muy linda. Era muy lindo, muy caballero”.

Por desgracia, la apretada agenda de trabajo de ambos, además de la edad (ella tenía 19 y él 25) terminaron por separarlos.

